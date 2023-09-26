БМП Bradley, танки Leopard и Challenger: Шойгу перечислил потери ВСУ в живой силе и технике за месяц
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о потерях украинских вооружённых формирований за текущий месяц. Как сообщил министр на заседании коллегии Минобороны РФ, в результате эффективного огневого поражения ВСУ несут серьёзные потери на всей линии боевого соприкосновения.
«За текущий месяц уничтожены свыше 17 тыс. человек, более 2700 единиц вооружения и военной техники, в том числе семь американских БМП Bradley, 77 американских артиллерийских систем М777, 51 самоходная артиллерийская установка из Германии, Франции, Польши и Соединённых Штатов Америки, а также два немецких танка Leopard и один английский танк Challenger», — заявил Шойгу.
Говоря о разгроме сил киевского режима, он отметил, что на Купянском направлении благодаря профессионализму и мужеству личного состава 25-й и 138-й мотострелковых бригад значительно расширена зона контроля вблизи населённых пунктов Синьковка и Петропавловка.
«Несмотря на отсутствие каких-либо значимых результатов так называемого контрнаступления, западные кураторы Украины не отступают от своего бесчеловечного принципа «оружие как путь к миру». США и их союзники продолжают вооружать ВС Украины, а киевский режим кидает необученных солдат в бессмысленные штурмы — на убой. Такие циничные действия Запада и их приспешников в Киеве лишь подталкивают Украину к самоуничтожению», — подчеркнул глава Минобороны РФ.
Он также акцентировал, что российское оборонное ведомство продолжает наращивать боевую мощь Вооружённых сил РФ, в том числе за счёт поставок современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учётом опыта СВО: «Последовательная реализация мероприятий плана деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей».
В начале сентября Владимир Путин сообщал, что с начала контрнаступления потери ВСУ составили 71,5 тыс. человек личного состава, 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разных классов.
«Иногда складывается впечатление, что это вообще не их люди, которых они кидают в это контрнаступление, как будто это вообще не их люди, — говорил Путин. — Поэтому складывается впечатление, что они хотят — как их толкают западные кураторы — по максимуму «отгрызть» [территории], извините за моветон, то, что они смогут сделать. А потом, когда все ресурсы — и людские ресурсы, и по технике, и по боеприпасам — будут близки к нулевым значениям, добиться остановки боевых действий».
При этом глава киевского режима Владимир Зеленский также признал, что у контрнаступления ВСУ при любом раскладе не будет счастливого завершения. «Это не кино со счастливым концом, у нас не будет хеппи-энда: мы потеряли много людей», — отмечал он в интервью CNN.
Кроме того, и. о. начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной указывал на крупные потери среди мобилизованных в ВСУ. По его словам, из 100 человек, пополнивших ряды ВСУ осенью 2022 года, в строю остались 10—20, остальные погибли или были ранены.
О неудачном ходе контрнаступления ВСУ также высказался американский бизнесмен Илон Маск. Он прокомментировал серию постов бизнесмена Дэвида Сакса, который опубликовал карту с подписью: «Украинские территориальные успехи в результате их столь долгожданного контрнаступления настолько незначительны, что их едва можно увидеть на карте».
«Так много смертей за столь малое», — ответил Маск.
26 сентября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что контрнаступление украинских военных захлебнулось. Об этом он сказал во время российско-египетских консультаций по безопасности в Каире.
«Украина продолжает нести огромные людские потери и разрушать собственную инфраструктуру», — цитирует его «Российская газета».