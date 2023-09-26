БМП Bradley, танки Leopard и Challenger: Шойгу перечислил потери ВСУ в живой силе и технике за месяц

В результате действий ВС РФ потери ВСУ за текущий месяц составили свыше 17 тыс. человек, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, также было уничтожено более 2,7 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе два немецких танка Leopard, один английский танк Challenger и семь американских БМП Bradley. Говоря об отсутствии значимых результатов противника на поле боя, глава Минобороны РФ отметил, что циничные действия Запада и киевского режима подталкивают Украину к самоуничтожению.

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о потерях украинских вооружённых формирований за текущий месяц. Как сообщил министр на заседании коллегии Минобороны РФ, в результате эффективного огневого поражения ВСУ несут серьёзные потери на всей линии боевого соприкосновения.

«За текущий месяц уничтожены свыше 17 тыс. человек, более 2700 единиц вооружения и военной техники, в том числе семь американских БМП Bradley, 77 американских артиллерийских систем М777, 51 самоходная артиллерийская установка из Германии, Франции, Польши и Соединённых Штатов Америки, а также два немецких танка Leopard и один английский танк Challenger», — заявил Шойгу.

Говоря о разгроме сил киевского режима, он отметил, что на Купянском направлении благодаря профессионализму и мужеству личного состава 25-й и 138-й мотострелковых бригад значительно расширена зона контроля вблизи населённых пунктов Синьковка и Петропавловка.

«Несмотря на отсутствие каких-либо значимых результатов так называемого контрнаступления, западные кураторы Украины не отступают от своего бесчеловечного принципа «оружие как путь к миру». США и их союзники продолжают вооружать ВС Украины, а киевский режим кидает необученных солдат в бессмысленные штурмы — на убой. Такие циничные действия Запада и их приспешников в Киеве лишь подталкивают Украину к самоуничтожению», — подчеркнул глава Минобороны РФ.

Он также акцентировал, что российское оборонное ведомство продолжает наращивать боевую мощь Вооружённых сил РФ, в том числе за счёт поставок современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учётом опыта СВО: «Последовательная реализация мероприятий плана деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей».

В начале сентября Владимир Путин сообщал, что с начала контрнаступления потери ВСУ составили 71,5 тыс. человек личного состава, 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разных классов.

«Иногда складывается впечатление, что это вообще не их люди, которых они кидают в это контрнаступление, как будто это вообще не их люди, — говорил Путин. — Поэтому складывается впечатление, что они хотят — как их толкают западные кураторы — по максимуму «отгрызть» [территории], извините за моветон, то, что они смогут сделать. А потом, когда все ресурсы — и людские ресурсы, и по технике, и по боеприпасам — будут близки к нулевым значениям, добиться остановки боевых действий».

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При этом глава киевского режима Владимир Зеленский также признал, что у контрнаступления ВСУ при любом раскладе не будет счастливого завершения. «Это не кино со счастливым концом, у нас не будет хеппи-энда: мы потеряли много людей», — отмечал он в интервью CNN.

Кроме того, и. о. начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной указывал на крупные потери среди мобилизованных в ВСУ. По его словам, из 100 человек, пополнивших ряды ВСУ осенью 2022 года, в строю остались 10—20, остальные погибли или были ранены.

О неудачном ходе контрнаступления ВСУ также высказался американский бизнесмен Илон Маск. Он прокомментировал серию постов бизнесмена Дэвида Сакса, который опубликовал карту с подписью: «Украинские территориальные успехи в результате их столь долгожданного контрнаступления настолько незначительны, что их едва можно увидеть на карте».

«Так много смертей за столь малое», — ответил Маск.

26 сентября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что контрнаступление украинских военных захлебнулось. Об этом он сказал во время российско-египетских консультаций по безопасности в Каире.

«Украина продолжает нести огромные людские потери и разрушать собственную инфраструктуру», — цитирует его «Российская газета».