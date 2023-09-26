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Шойгу: группировки ВС России продолжают активные действия по разгрому ВСУ

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Группировки ВС России продолжают активные действия по разгрому ВСУ, заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

«Группировки российских войск продолжают активные действия по разгрому противника», — отметил министр.

По его словам, Вооружённые силы Украины за месяц потеряли более 17 тыс. человек и свыше 2700 единиц вооружения.

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