Шойгу: группировки ВС России продолжают активные действия по разгрому ВСУ

Группировки ВС России продолжают активные действия по разгрому ВСУ, заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

«Группировки российских войск продолжают активные действия по разгрому противника», — отметил министр.

По его словам, Вооружённые силы Украины за месяц потеряли более 17 тыс. человек и свыше 2700 единиц вооружения.