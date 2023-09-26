Шойгу: Запад подталкивает Киев к самоуничтожению, несмотря на провал наступления

Западные кураторы Киева лишь подталкивают Украину к самоуничтожению, несмотря на отсутствие значимых результатов контрнаступления ВСУ, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Несмотря на отсутствие каких-либо значимых результатов так называемого контрнаступления, западные кураторы Украины не отступают от своего бесчеловечного принципа: «оружие как путь к миру». США и их союзники продолжают вооружать Вооружённые силы Украины, а киевский режим кидает необученных солдат в бессмысленные штурмы, на убой», — сказал министр на заседании коллегии Минобороны России.

Такие циничные действия Запада и их приспешников в Киеве «лишь подталкивают Украину к самоуничтожению», подчеркнул он.

Владимир Зеленский ранее признал, что не знает, способна ли украинская армия добиться успеха в наступлении до конца 2023 года.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Киев потерял 71 тыс. человек в ходе контрнаступления.

По оценкам секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, проведение контрнаступления украинской армии является бессмысленным.