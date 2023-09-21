Патрушев назвал бессмысленным контрнаступление Киева

Проведение контрнаступления украинской армии является бессмысленным, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По его словам, таким образом командование ВСУ лишь бросает население на верную гибель. Патрушев отметил, что украинские власти в угоду США истребляют свой народ любыми способами.

«Не считаясь с большими людскими потерями, продолжает бессмысленное контрнаступление, бросая украинцев на верную гибель», — цитирует ТАСС слова секретаря.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что не знает, смогут ли украинские войска добиться успеха в контрнаступлении до конца 2023 года.