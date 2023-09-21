Патрушев назвал бессмысленным контрнаступление Киева
- РИА Новости
По его словам, таким образом командование ВСУ лишь бросает население на верную гибель. Патрушев отметил, что украинские власти в угоду США истребляют свой народ любыми способами.
«Не считаясь с большими людскими потерями, продолжает бессмысленное контрнаступление, бросая украинцев на верную гибель», — цитирует ТАСС слова секретаря.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что не знает, смогут ли украинские войска добиться успеха в контрнаступлении до конца 2023 года.