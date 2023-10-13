Военный историк Кнутов: украинская армия не владеет ведением боя

Военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с RT прокомментировал заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что провал контрнаступления Вооружённых сил Украины связан с долгими поставками оружия со стороны Запада.

По словам специалиста, это «чисто украинский подход», когда виноваты все, кроме них самих.

«Этого следовало ожидать, и изначально киевский режим делал ставку на то, что если контрнаступ провалится, то виноват будет Запад, что, собственно говоря, сейчас и происходит», — считает Кнутов.

Он отметил, что в первые дни контрнаступления была массово применена западная техника и Украина «понесла потери как в технике, так и в личном составе».

«Это указывает на то, что количество техники, о которой говорит Подоляк, оно здесь не принципиально, здесь играет роль ведение боя, которым украинская армия не владеет на сегодняшний день, и из-за чего она потерпела поражение в ходе летней наступательной кампании», — заключил историк.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что провал контрнаступления Вооружённых сил Украины связан с долгими поставками оружия со стороны стран Запада.