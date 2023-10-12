Подоляк назвал долгие поставки оружия причиной провала контрнаступления ВСУ
- globallookpress.com
Об этом он сказал в интервью «24-му каналу».
По его словам, осенью прошлого года Киев «выпрашивал» вооружение у западных союзников.
«Это медленно разворачивалось, логистика отрабатывалась, было много согласований, и, кроме того, мы тогда вышли из графика поставок», — цитирует Подоляка РИА Новости.
Он добавил, что стороны договаривались получить оружие в течение трёх недель, а на деле получали через два-три месяца.
«Мы из графика выпадаем на 6—9 месяцев», — резюмировал он.
Ранее начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов признал, что планы Вооружённых сил Украины «выбились из графика».