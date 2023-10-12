Подоляк назвал долгие поставки оружия причиной провала контрнаступления ВСУ

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что провал контрнаступления Вооружённых сил Украины связан с долгими поставками оружия со стороны стран Запада.

Об этом он сказал в интервью «24-му каналу».

По его словам, осенью прошлого года Киев «выпрашивал» вооружение у западных союзников.

«Это медленно разворачивалось, логистика отрабатывалась, было много согласований, и, кроме того, мы тогда вышли из графика поставок», — цитирует Подоляка РИА Новости.

Он добавил, что стороны договаривались получить оружие в течение трёх недель, а на деле получали через два-три месяца.

«Мы из графика выпадаем на 6—9 месяцев», — резюмировал он.

Ранее начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов признал, что планы Вооружённых сил Украины «выбились из графика».