Рогов сообщил о перегруппировке ВСУ на Ореховском направлении
- AFP
В беседе с ТАСС он рассказал, что у противника также была попытка провести ротацию в посадках на участке между Работиным и Новопрокоповкой, однако её сорвала российская артиллерия.
«Были уничтожены и живая сила противника, и техника, включая пикапы и бронетехнику. Одну боевую машину пехоты удалось даже затрофеить», — добавил Рогов.
По его словам, в захваченной БМП были найдены пулемёты и гранатомёты из США и Швеции.
Ранее Рогов заявил об активизации боевых действий на Васильевском направлении.