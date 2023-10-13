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Рогов сообщил о перегруппировке ВСУ на Ореховском направлении

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Украинское командование проводит перегруппировку личного состава на Ореховском направлении в Запорожской области для активизации действий, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил о перегруппировке ВСУ на Ореховском направлении
  • AFP

В беседе с ТАСС он рассказал, что у противника также была попытка провести ротацию в посадках на участке между Работиным и Новопрокоповкой, однако её сорвала российская артиллерия.

«Были уничтожены и живая сила противника, и техника, включая пикапы и бронетехнику. Одну боевую машину пехоты удалось даже затрофеить», — добавил Рогов.

По его словам, в захваченной БМП были найдены пулемёты и гранатомёты из США и Швеции.

Ранее Рогов заявил об активизации боевых действий на Васильевском направлении.

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