Рогов сообщил об активизации боевых действий на Васильевском направлении
- Gettyimages.ru
«Сегодня поутру началась активная работа наших штурмовых групп на участке Жеребянки — Пятихатки Васильевского направления Запорожского фронта», — написал Рогов в своём Telegram-канале.
По его словам, зафиксировано продвижение в несколько сот метров.
Он отметил, что потерь в ВС России на данный момент нет.
Ранее в районе Прилук Черниговской области был поражён ракетный склад ВСУ.
Также ВС России отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении.