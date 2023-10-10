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Рогов сообщил об активизации боевых действий на Васильевском направлении

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Штурмовые группы ВС России активизировали боевые действия на Васильевском направлении Запорожского фронта, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил об активизации боевых действий на Васильевском направлении
  • Gettyimages.ru

«Сегодня поутру началась активная работа наших штурмовых групп на участке Жеребянки — Пятихатки Васильевского направления Запорожского фронта», — написал Рогов в своём Telegram-канале.

По его словам, зафиксировано продвижение в несколько сот метров.

Он отметил, что потерь в ВС России на данный момент нет.

Ранее в районе Прилук Черниговской области был поражён ракетный склад ВСУ.

Также ВС России отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении.

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