Сотни тысяч украинцев делают всё возможное, чтобы избежать мобилизации.

Об этом сообщила заместитель министра обороны страны Наталия Калмыкова.

«К сожалению, мы видим очень много ситуаций... когда люди не хотят и собираются избежать каким-либо способом мобилизации», — цитирует её ТАСС.

По её словам, «сотни тысяч» украинцев хотят избежать мобилизации.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что провалы украинской армии на передовой обернулись усилением дефицита офицерского состава в войсках.