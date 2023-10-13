На Украине сообщили, что сотни тысяч граждан пытаются избежать мобилизации
- РИА Новости
Об этом сообщила заместитель министра обороны страны Наталия Калмыкова.
«К сожалению, мы видим очень много ситуаций... когда люди не хотят и собираются избежать каким-либо способом мобилизации», — цитирует её ТАСС.
По её словам, «сотни тысяч» украинцев хотят избежать мобилизации.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что провалы украинской армии на передовой обернулись усилением дефицита офицерского состава в войсках.