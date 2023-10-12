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Экс-премьер Украины заявил об остром дефиците офицерского состава в ВСУ

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Провалы украинской армии на передовой обернулись усилением дефицита офицерского состава в войсках, сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Экс-премьер Украины заявил об остром дефиците офицерского состава в ВСУ
  • AP

В своём Telegram он отметил, что к сложившейся ситуации привели потери обученных и опытных офицеров во время боёв.

«При этом нехватку в украинской армии офицеров нельзя покрыть за счёт принудительной мобилизации гражданских лиц. Профессионального командира попросту не обучить за несколько недель», — написал Азаров.

По его словам, также часть самых опытных военных отправили в тыл или в западные страны, чтобы они могли обучиться эксплуатации новых вооружений.

Ранее он заявил, что на Украине будут ужесточать проведение мобилизации.

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