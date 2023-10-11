Экс-премьер Украины Азаров: Киев будет ужесточать мобилизацию граждан

Проведение мобилизации на Украине будет только ужесточаться, так как лето обернулось для украинских вооружённых сил стратегическим поражением на поле боя.

Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Мобилизация на Украине будет ужесточаться», — говорится в сообщении.

По его словам, нехватка военнослужащих на передовой только растёт, а командование испытывает трудности с пополнением личного состава.

«Протяжённость линии фронта и продолжение контрнаступления требуют большой численности военных. Более того, лето обернулось стратегическим поражением ВСУ и Киеву придётся мобилизовать ещё больше солдат», — написал Азаров в своём Telegram.

Он подчеркнул, что мотивация участвовать в боях у граждан Украины снизилась, а молодёжь готова сделать всё, что угодно, чтобы не попасть под мобилизацию.

Ранее представитель Полтавского областного военкомата Роман Истомин заявил, что все военнообязанные мужчины должны быть готовы к тому, что их отправят на фронт.