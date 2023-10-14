NYT рассказала о пределе поддержки Украины со стороны Запада

Поддержка Западом Украины в настоящий момент достигла предела и может ослабнуть. Об этом пишет газета The New York Times.

В статье отмечается, что военный конфликт на Ближнем Востоке, проблемы в США и разногласия в Европе рождают опасения, что помощь Украине может ослабнуть.

Кроме того, Владимир Зеленский утверждает, что палестино-израильский конфликт может отвлечь внимание Запада от поддержки Киева.

Стойкое ощущение того, что мир «достиг предела в поддержке Украины, возникло на Западе задолго до этого», подчеркнули журналисты.

Перевод статьи подготовило ИноТВ.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает вариант объединения помощи Израилю и Украине в единый пакет для того, чтобы увеличить шансы на его одобрение со стороны конгресса.