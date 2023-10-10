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WP: Белый дом намерен объединить помощь Израилю и Украине в один пакет

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Администрация президента США Джо Байдена рассматривает вариант объединения помощи Израилю и Украине в единый пакет для того, чтобы увеличить шансы на его одобрение со стороны конгресса.
WP: Белый дом намерен объединить помощь Израилю и Украине в один пакет
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на осведомлённые источники.

Отмечается, что законопроект не будет принят до того момента, пока не выберут спикера палаты представителей на смену Кевину Маккарти.

Против совместного пакета финансирования Киева и Иерусалима выступают потому, что администрация Байдена так и не смогла сформулировать конечные цели украинского конфликта и методы их достижения. 

Перевод статьи подготовило ИноТВ.

Ранее в Белом доме заявили, что США в ближайшие дни объявят о новой военной помощи Израилю.

Американский сенатор Джош Хоул призвал передать Израилю все финансовые средства, которые изначально предназначались для Украины.

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