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Дуда: Польша не будет передавать ВСУ новое оружие, купленное для обороны страны

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Польский лидер Анджей Дуда в интервью телеканалу TVN24 заявил, что Варшава не будет передавать Киеву своё новое оружие, купленное для обороны страны.
Дуда: Польша не будет передавать ВСУ новое оружие, купленное для обороны страны
  • © AP Photo / Mary Altaffer

Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что Польша не будет передавать своё новое оружие, которое приобретается для армии на миллиарды долларов в целях укрепления безопасности страны, «кому угодно».

Дуда также заявил, что будет первым, кто выступает против передачи новых вооружений, которые Польша получает из Южной Кореи или США — новые системы Abrams, Patriot и HIMARS.

При этом Варшава подписала контракты с Киевом, в том числе на поставки гаубиц Кrab, и должна выполнить его условия, добавил президент.

Ранее пресс-секретарь польского правительства Пётр Мюллер заявил, что Польша осуществляет поставки оружия Вооружённым силам Украины только по ранее достигнутыми договорённостям.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявлял, что западные страны стали отворачиваться от киевских властей.

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