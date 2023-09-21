Экс-разведчик США Риттер заявил о сокращении поддержки Киева со стороны Запада

Западные страны стали отворачиваться от киевских властей, они начинают осознавать, что Украина не сможет победить в конфликте. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

По его словам, Владимир Зеленский больше никому не интересен, а польские власти называют Украину утопающим.

«Европа начинает осознавать реальность, что Киев проиграл в конфликте, он не сможет победить, а продолжение военных действий только приведёт к катастрофическим последствиям», — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не передаёт Украине никакого оружия, так как сама вооружается самыми современными системами.