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Экс-разведчик США Риттер заявил о сокращении поддержки Киева со стороны Запада

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Западные страны стали отворачиваться от киевских властей, они начинают осознавать, что Украина не сможет победить в конфликте. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
Экс-разведчик США Риттер заявил о сокращении поддержки Киева со стороны Запада
  • AP
  • © Bram Janssen

По его словам, Владимир Зеленский больше никому не интересен, а польские власти называют Украину утопающим.

«Европа начинает осознавать реальность, что Киев проиграл в конфликте, он не сможет победить, а продолжение военных действий только приведёт к катастрофическим последствиям», — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не передаёт Украине никакого оружия, так как сама вооружается самыми современными системами.

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