Власти: Польша осуществляет только ранее согласованные поставки оружия ВСУ
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Об этом он сказал агентству PAP.
«Польша осуществляет только ранее согласованные поставки боеприпасов и вооружения, в том числе вытекающие из заключённых с Украиной контрактов», — подчеркнул Мюллер.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не передаёт Украине никакого оружия, так как сама вооружается самыми современными системами.
Польский лидер Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.