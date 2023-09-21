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Власти: Польша осуществляет только ранее согласованные поставки оружия ВСУ

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Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша осуществляет поставки оружия Вооружённым силам Украины только по ранее достигнутыми договорённостям.
Власти: Польша осуществляет только ранее согласованные поставки оружия ВСУ
  • Gettyimages.ru
  • © fotodrobik

Об этом он сказал агентству PAP.

«Польша осуществляет только ранее согласованные поставки боеприпасов и вооружения, в том числе вытекающие из заключённых с Украиной контрактов», — подчеркнул Мюллер.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не передаёт Украине никакого оружия, так как сама вооружается самыми современными системами.

Польский лидер Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который грозится утопить тех, кто пытается ему помочь. 

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