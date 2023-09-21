Власти: Польша осуществляет только ранее согласованные поставки оружия ВСУ

Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша осуществляет поставки оружия Вооружённым силам Украины только по ранее достигнутыми договорённостям.

Об этом он сказал агентству PAP.

«Польша осуществляет только ранее согласованные поставки боеприпасов и вооружения, в том числе вытекающие из заключённых с Украиной контрактов», — подчеркнул Мюллер.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не передаёт Украине никакого оружия, так как сама вооружается самыми современными системами.

Польский лидер Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.