«Обходное финансирование»: как Белый дом ищет способы продолжить поддержку Украины

Пентагон заявил, что у Белого дома есть варианты продолжения военной поддержки Киева, даже если конгресс не одобрит выделение подобной помощи. Об этом заявила первый заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс, комментируя готовность США финансировать киевский режим из-за ситуации с отставкой спикера палаты представителей конгресса Кевина Маккарти. В то же время она указала, что ради Украины американское Минобороны пока не рассматривает возможность перераспределения средств, выделяемых на другие цели в рамках оборонного бюджета. В свою очередь, аналитики не исключают, что Вашингтон может предоставить помощь Киеву по линии Госдепа, а также используя закрытые статьи расходов Пентагона или ЦРУ. Однако такая поддержка будет носить ограниченный характер по сравнению с предыдущими ассигнованиями Украине, уверены эксперты.

Пентагон заявил, что у администрации США есть варианты мер, позволяющие продолжить военную поддержку Украины, даже если конгресс не одобрит предложение Белого дома выделить Киеву $24 млрд. Об этом заявила заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс.

В то же время она указала, что ради финансирования киевского режима ведомство пока не рассматривает возможность перераспределения средств, выделяемых на другие цели в рамках оборонного бюджета.

«Это не то, чем мы должны заниматься до тех пор, пока у нас не будет более чёткого представления (о ситуации в конгрессе. — RT)», — рассказала она агентству Bloomberg.

Напомним, в конце прошлой недели обе палаты конгресса США утвердили временный бюджет страны, из которого пришлось исключить положение о поддержке Украины. Кроме того, из-за снятия с поста спикера палаты представителей республиканца Кевина Маккарти дальнейшее спонсирование Вашингтоном киевского режима может осложниться, констатируют западные СМИ.

С точки зрения Хикс, нарушение деятельности американской политической системы позволяет зарубежным оппонентам утверждать, что демократия не работает.

«Сбои в нашей деятельности навлекают на нас ненужную критику относительно нашей системы управления», — считает она.

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Хикс также уверена, что Москва и Пекин влияют на внутреннюю ситуацию в Соединённых Штатах.

«В условиях повсеместной неопределённости мы понимаем, что Россия и Китайская Народная Республика не сбавляют темп, чтобы позволить нам навести порядок у нас в стране, — отметила Хикс. ― Нам нужно действовать быстро и уверенно, чтобы отвечать на угрозы и соответствовать имеющимся у нас потребностям в области безопасности».

Как уточняет Bloomberg, в настоящее время Пентагон сосредоточен на принятии новых бюджетных полномочий на 2024 финансовый год, а не на подготовке и последующем представлении запроса «о перераспределении ранее выделенных средств на расходы, связанные с Украиной».

«Одобренный в выходные план временных расходов не предусматривал недавно анонсированного транша помощи Украине, из-за чего в Вашингтоне и среди его союзников возникли опасения относительно того, насколько сильна поддержка дальнейшего оказания помощи (Украине. — RT)», — указало агентство.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Соединённые Штаты пока не намерены выделять деньги на Украину из других статей оборонного бюджета, но сохраняют такую возможность в случае необходимости.

«Вариант с перераспределением средств всегда доступен в случае неотложных нужд. Однако, насколько мне известно, на данный момент никаких решений о перераспределении средств в качестве способа поддержки (предоставления. — RT) военной помощи Украине не принималось», — сказал Райдер во время брифинга.

Пентагон

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По его словам, ведомство по-прежнему планирует работать с конгрессом над выделением дополнительных средств для поставок оружия киевскому режиму. Он уточнил, что для военной помощи Украине остаётся около $7 млрд. При этом Райдер не стал уточнять, надолго ли хватит этих денег, отметив, что это зависит от конкретных потребностей Киева.

Альтернативные варианты

Напомним, 4 октября президент США Джо Байден заявил, что сможет найти средства для дальнейшей поддержки Украины в обход конгресса. При этом он отказался раскрыть детали, но отметил, что обеспокоен вероятной перспективой отказа республиканцев в обеих палатах продолжать выделять деньги на военную помощь для киевского режима.

В тот же день госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что США изучают юридические основания, которые могут быть у Вашингтона и его союзников в Европе, чтобы использовать российские замороженные активы «в интересах Украины». По его словам, объём этих средств — около $300 млрд, а их большая часть находится в европейских странах.

На следующий день, 5 октября, журналисты Politico со ссылкой на источники сообщили, что США могут также выделить средства на поддержку киевского режима по программе Госдепа, посредством которой выдаются гранты и займы союзникам на покупку американских вооружений.

Как пишет газета The Washington Post, в Белом доме больше не намерены добиваться от конгресса $24 млрд для Украины и теперь решают, как в текущей ситуации запрашивать финансы на эти цели.

«По словам одного из высокопоставленных чиновников, учитывая непредсказуемость ситуации в палате представителей, администрация больше не будет добиваться рассмотрения запроса на выделение дополнительного финансирования в размере $24 млрд, который первоначально планировалось включить в соглашение о краткосрочном финансировании правительства», — отмечает издание.

При этом Белый дом ещё не определился с новым подходом к продолжению финансирования Украины, сообщает издание. По данным его высокопоставленного источника в администрации США, во многом эта стратегия будет зависеть от того, кто станет следующим спикером палаты представителей и какую сделку с ним сможет заключить Белый дом.

Напомним, на пост спикера уже претендуют председатель комитета по вопросам судопроизводства Джим Джордан, который выступает против спонсирования Киева, и глава республиканского большинства Стив Скалис. Выдвинуть свою кандидатуру может также член палаты представителей США Кевин Херн, информирует Associated Press. Кандидатуру Джордана поддержал экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, отметив, что законодатель будет «отличным спикером палаты представителей».

«Успокоительные сигналы»

Эксперты, со своей стороны, полагают, что администрация Джо Байдена будет пытаться задействовать все доступные ей инструменты для «обходного финансирования Украины».

«Эти инструменты находятся в ведении в основном либо Госдепа по линии поддержки зарубежных стран, либо Пентагона, у которого есть закрытые статьи бюджета. Однако учитывая позицию Минобороны США, в соответствии с которой это ведомство пока не планирует изыскивать деньги на Украину из других статей своего бюджета, Киев будут финансировать по линии Госдепартамента», — пояснил в комментарии RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов.

По его словам, Пентагон, по всей видимости, не хочет, чтобы «политики лезли в его серую кассу».

«При этом Госдеп является структурой куда более политизированной и аффилированной с американскими высшими политическими кругами, в отличие от Пентагона, который всё равно стоит особняком, там свой уклад. Поэтому деньги пойдут по линии Госдепартамента, но каждый дополнительный транш всё равно будет проводиться через конгресс и наверняка провоцировать новые споры в американском политикуме», — отметил аналитик.

Джо Байден

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В то же время, как подчеркнул Семибратов, такой инструмент не может обеспечить большой поток финансирования.

«Здесь речь будет идти не о десятках миллиардов, а о сумме до $5 млрд. При этом уже имеющихся $7 млрд у Белого дома хватит Киеву на период от двух до четырёх месяцев, в зависимости от интенсивности боевых действий», — сказал эксперт.

В свою очередь, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев высказал предположение, что США могут выделять ресурсы на поддержку киевского режима из секретных фондов американских спецслужб.

«В данном случае финансирование Украины может быть продолжено за счёт бюджета ЦРУ. Говоря о способах обойти конгресс для продолжения помощи Украине, Байден и чиновники в Вашингтоне не указывают, что эта поддержка будет носить в любом случае ограниченный и краткосрочный характер. Администрация может таким образом найти лишь несколько миллиардов долларов», — констатировал эксперт в беседе с RT.

Что же касается закрытых статей расходов Пентагона, в которые также может быть включена помощь Киеву, то здесь речь может идти о таких положениях, как заработная плата персонала или расходы на поддержание боеготовности, указал аналитик.