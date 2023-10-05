Кандидат в спикеры палаты представителей США Джордан выступил против помощи ВСУ

Кандидат в спикеры палаты представителей США республиканец Джим Джордан заявил в эфире CNN, что в случае избрания выступит против помощи Украине.

«Я против этого», — сказал Джордан.

При этом он отметил, что ключевыми проблемами для американцев являются не Украина, а ситуация на границе и преступность на улицах страны.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что сможет найти средства для дальнейшей поддержки Украины даже в том случае, если американский конгресс не поддержит такие программы.

Также сообщалось, что США изучают юридические опции, чтобы использовать российские замороженные активы для помощи Украине.