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Байден заявил, что сможет найти деньги для Украины в обход конгресса

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Президент США Джо Байден заявил, что сможет найти средства для дальнейшей поддержки Украины даже в том случае, если американский конгресс не поддержит такие программы.
Байден заявил, что сможет найти деньги для Украины в обход конгресса
  • AP
  • © Evan Vucci

«Мы можем поддержать Украину следующим траншем, который нам нужен. И есть другие средства, при помощи которых мы, возможно, сможем найти средства на это», — цитирует американского лидера РИА Новости.

При этом Байден отказался раскрыть детали способа по выделению средств Украине в обход одобрения конгресса.

Байден также заявил, что обеспокоен вероятной перспективой отказа республиканцев в конгрессе продолжать выделять деньги на военную помощь для Украины.

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