Байден заявил, что сможет найти деньги для Украины в обход конгресса

Президент США Джо Байден заявил, что сможет найти средства для дальнейшей поддержки Украины даже в том случае, если американский конгресс не поддержит такие программы.

«Мы можем поддержать Украину следующим траншем, который нам нужен. И есть другие средства, при помощи которых мы, возможно, сможем найти средства на это», — цитирует американского лидера РИА Новости.

При этом Байден отказался раскрыть детали способа по выделению средств Украине в обход одобрения конгресса.

Байден также заявил, что обеспокоен вероятной перспективой отказа республиканцев в конгрессе продолжать выделять деньги на военную помощь для Украины.