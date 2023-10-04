Байден заявил, что сможет найти деньги для Украины в обход конгресса
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«Мы можем поддержать Украину следующим траншем, который нам нужен. И есть другие средства, при помощи которых мы, возможно, сможем найти средства на это», — цитирует американского лидера РИА Новости.
При этом Байден отказался раскрыть детали способа по выделению средств Украине в обход одобрения конгресса.
Байден также заявил, что обеспокоен вероятной перспективой отказа республиканцев в конгрессе продолжать выделять деньги на военную помощь для Украины.