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Блинкен: США изучают опции по использованию российских активов для помощи Киеву

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США изучают юридические опции, чтобы использовать российские замороженные активы для помощи Украине, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
Блинкен: США изучают опции по использованию российских активов для помощи Киеву
  • AP

«Мы изучаем, какие могут быть юридические основания у нас и у европейцев, чтобы фактически использовать эти активы в интересах Украины», — сказал Блинкен в ходе выступления в Техасе.

По его словам, объём замороженных активов — около $300 млрд, большая их часть находится в Европе.

21 июня глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что в Центробанке разрабатывают варианты разблокировки замороженных активов россиян через схему выкупа на счетах типа «С».

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