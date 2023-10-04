Блинкен: США изучают опции по использованию российских активов для помощи Киеву
- AP
«Мы изучаем, какие могут быть юридические основания у нас и у европейцев, чтобы фактически использовать эти активы в интересах Украины», — сказал Блинкен в ходе выступления в Техасе.
По его словам, объём замороженных активов — около $300 млрд, большая их часть находится в Европе.
21 июня глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что в Центробанке разрабатывают варианты разблокировки замороженных активов россиян через схему выкупа на счетах типа «С».