Захарова назвала расизмом запрет ввоза в ЕС из России личных вещей граждан

Разъяснения Еврокомиссии о запрете на ввоз в ЕС с территории России автомобилей, телефонов, шампуней, чемоданов и других личных вещей — это расизм, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Я считаю, что это просто расизм. Это никакая не политика санкций, это не вопрос уже создания каких-то дополнительных преимуществ для тонущей экономики Евросоюза. Это расизм как он есть», — сказала она в комментарии ТАСС.

Ранее сообщалось, что Евросоюз запретил россиянам ввозить смартфоны, косметику и зарегистрированные в России автомобили.

Временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов назвал такой шаг ЕС несусветной глупостью.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил временно приостановить дипотношения с Евросоюзом.

Также в Европейском союзе после начала спецоперации заблокировали €207 млрд российских активов.

21 июня глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что в Центробанке разрабатывают варианты разблокировки замороженных активов россиян через схему выкупа на счетах типа «С».