Узнать больше

Медведев предложил временно приостановить дипотношения с ЕС

Короткая ссылка
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил временно приостановить дипотношения с Евросоюзом.
Медведев предложил временно приостановить дипотношения с ЕС
  • РИА Новости

«Лучше было бы просто на время приостановить дипломатические сношения с ЕС. И вывести дипперсонал в нашу страну. Вот тогда-то тщеславные придурки в Брюсселе коллективно и густо наложат в свои штаны (и юбки, конечно). Ибо посольства эвакуируют перед вполне определёнными событиями», — написал он в Telegram.

Ранее сообщалось, что Евросоюз запретил россиянам ввозить смартфоны, косметику и зарегистрированные в России автомобили.

Временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов назвал такой шаг ЕС несусветной глупостью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить