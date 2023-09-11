Медведев предложил временно приостановить дипотношения с ЕС

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил временно приостановить дипотношения с Евросоюзом.

«Лучше было бы просто на время приостановить дипломатические сношения с ЕС. И вывести дипперсонал в нашу страну. Вот тогда-то тщеславные придурки в Брюсселе коллективно и густо наложат в свои штаны (и юбки, конечно). Ибо посольства эвакуируют перед вполне определёнными событиями», — написал он в Telegram.

Ранее сообщалось, что Евросоюз запретил россиянам ввозить смартфоны, косметику и зарегистрированные в России автомобили.

Временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов назвал такой шаг ЕС несусветной глупостью.