«Помогать безоговорочно больше не хотят»: как развивается ситуация в конгрессе США вокруг предоставления помощи Украине

Сенат США предложил сократить объём средств на помощь Украине до $6 млрд вместо запрошенных Белым домом $24 млрд. Об этом говорится в соответствующем законопроекте. Согласно документу, около $4,5 млрд выделят по линии Пентагона для реагирования на ситуацию на Украине, ещё $1,65 млрд — по линии Госдепа на дополнительную помощь Киеву. Как заявил лидер большинства в сенате Чак Шумер, в соглашении «не будет всего, чего хотят обе стороны», имея в виду республиканцев и демократов, но оно поможет им избежать шатдауна. По мнению экспертов, вероятность того, что этот законопроект пройдёт обе палаты конгресса, высока, поскольку ни демократы, ни республиканцы не заинтересованы в приостановке работы правительства. При этом в дальнейшем финансирование киевского режима будет сталкиваться со всё большим сопротивлением законодателей, отмечают аналитики.

Сенат США предложил сократить объём средств на помощь Украине до $6 млрд вместо запрошенных Белым домом $24 млрд. Об этом говорится в соответствующем законопроекте о продлении финансирования федерального правительства до 17 ноября. Так, согласно документу, около $4,5 млрд Киеву выделят по линии Пентагона.

«В целях реагирования на ситуацию на Украине и для покрытия сопутствующих расходов, в дополнение к средствам, выделение которых предусмотрено иным образом в соответствии с разделом 101, на 2024 финансовый год на «Эксплуатацию и обслуживание — Эксплуатацию и обслуживание в масштабах всей обороны» выделяется $4 499 000 000 в качестве дополнительной суммы, доступ к которой должен сохраняться до 30 сентября 2024 года», — говорится в законопроекте.

Эти деньги пойдут в том числе на техническое обслуживание, реализацию инициативы по содействию безопасности Украины, а также на замену оборонных изделий из запасов Пентагона, которые ранее были переданы киевскому режиму.

Ещё $1,65 млрд пойдут по линии Госдепа на дополнительную поддержу Киева.

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«Для оказания Украине помощи, которая может включать бюджетную поддержку, в дополнение к средствам, выделение которых предусмотрено иным образом в соответствии с разделом 101, на 2024 финансовый год на «Двустороннюю экономическую помощь — Ассигнования, выделенные в распоряжение президента — Фонд экономической поддержки» выделяется $1 650 000 000 США в качестве дополнительной суммы, доступ к которой должен сохраняться до 30 сентября 2025 года», — отмечается в документе.

Как заявил лидер большинства в сенате Чак Шумер, этот законопроект позволит и впредь выделять средства правительству «на текущем уровне», сохраняя при этом приверженность США «безопасности Украины».

Он также сказал, что в соглашении «не будет всего, чего хотят обе стороны», имея в виду республиканцев и демократов. Однако документ поможет им достичь «непосредственной и необходимой цели — избежать закрытия правительства», считает Шумер.

Впрочем, как пишет The New York Times, предложение сената, судя по всему, «столкнётся с жёстким сопротивлением» со стороны республиканцев в палате представителей, поскольку предусматривает выделение помощи Украине (против чего многие из них выступают), а также сохранение федерального финансирования на текущем уровне.

«Многие республиканцы из палаты представителей требуют резкого сокращения финансирования, предусмотренного даже промежуточным планом», — сообщает газета.

Заседание конгресса США

AFP

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Кроме того, некоторые республиканцы в конгрессе не согласны голосовать за помощь Украине в одном пакете со средствами на нужды США и грозят правительству прекращением финансирования.

«Упорное сопротивление»

Напомним, Белый дом запросил у конгресса $24 млрд на военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине. В рамках этого запроса администрация просит о дополнительных ассигнованиях и для правительственных структур США. В Вашингтоне пояснили, что этот запрос необходимо согласовать до конца финансового года, то есть до 1 октября. Однако, поскольку такую инициативу одобрить в конгрессе не получилось, сенаторы теперь предлагают временный вариант договорённости вместо согласования полноценной «дополнительной помощи».

До 30 сентября обе палаты должны завершить работу над бюджетом на следующий год или по крайней мере принять временную резолюцию о финансировании правительства. Если документы не будут одобрены вовремя, то произойдёт шатдаун. Как заявил президент США Джо Байден, из-за неготовности ряда законодателей согласовать запрос Белого дома американцы могут «заплатить высокую цену», если случится приостановка работы правительства.

Хотя в сенате надеются принять свой законопроект к концу недели и отправить его в палату представителей, чтобы предотвратить шатдаун, нет «никаких гарантий», что спикер нижней палаты Кевин Маккарти вынесет законопроект на голосование, поскольку некоторые крайне правые республиканцы заявили, что попытаются отстранить его от должности, если он это сделает, пишет NYT.

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Сам Маккарти уже заявил, что выступает против включения в инициативу о продлении финансирования федерального правительства страны положения о выделении порядка $6 млрд на помощь Украине. По его словам, если сенаторы «хотят сосредоточить внимание» на поддержке Киева, а не на южной границе США, где наблюдается рекордный наплыв мигрантов, «у них приоритеты расставлены в обратном порядке». Маккарти также напомнил, что в помощи до сих пор нуждаются жители тех штатов США, где произошли стихийные бедствия и катастрофы, а законодатели в конгрессе «ставят Украину выше американцев». Спикер нижней палаты выразил удивление, почему для сенаторов это «более приоритетный вопрос».

Ранее Маккарти сообщил, что позже на этой неделе вынесет на голосование собственный временный план расходов. Он предложил оставить траты на обучение ВСУ в размере $300 млн. Но этот план столкнулся «с упорным сопротивлением со стороны ультраконсерваторов», чьи голоса необходимы ему, чтобы инициатива была принята, пишет Bloomberg.

Критики-консерваторы требуют «заблокировать помощь, оказываемую до этого Украине», чтобы сильнее сократить расходы США.

Так, член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор-Грин выступила против процедуры проведения законопроектов, предусматривающих отправку «с трудом заработанных денег» американцев на Украину.

«Проголосовать в поддержку этой процедуры — значит проголосовать за опосредованную войну на Украине! Согласно законопроекту палаты представителей №4365 ассигнования Министерству обороны = $300 млн. Согласно законопроекту палаты представителей №4665 ассигнования на внутренние и зарубежные операции = сумма не указана. Я голосую ПРОТИВ!» — написала Грин в своих соцсетях.

Президент США Джо Байден

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«В точке бифуркации»

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с RT отметил, что есть несколько вероятных исходов сложившейся ситуации вокруг предоставления Киеву дополнительной поддержки. По его словам, всё зависит от того, смогут ли демократы и республиканцы обеих палат прийти к консенсусу.

«США оказались в точке бифуркации, на развилке: либо у законодателей получится договориться, либо они допустят шатдаун. В сенате своим законопроектом политики показали, что готовы на компромиссный вариант: сначала добиться выделения $6 млрд на поддержку Украины за счёт принятия временной резолюции, а после истечения её срока действия в верхней палате, судя по всему, рассчитывают получить возможность согласовать дополнительное финансирование в размере ещё $18 млрд», — пояснил эксперт.

Васильев добавил, что в случае приостановки работы правительства конгрессменам всё равно придётся согласовывать бюджет на 2024 год, но позднее, и Украина потеряет время и значительную долю ресурсов, что может стать критичным для ВСУ на поле боя.

«Я думаю, что сейчас уже можно говорить о том, что лёд тронулся: в политических кругах США появилась серьёзная оппозиция общему расширению помощи Украине. Вопрос в другом — станет ли это долгосрочным трендом», — сказал аналитик.

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По его мнению, курс на сокращение помощи может продолжиться, поскольку в 2024 году пройдут выборы президента США. Как пояснил Васильев, республиканцы делают ставку на проблемы во внутренней политике, а потому во время избирательной кампании будут проталкивать свои инициативы и противостоять «лишним тратам».

«Кроме того, представители Республиканской партии могут пойти другим путём и вынести уже предоставленную Киеву помощь на аудит. Таким образом, пока администрация не отчитается за каждый цент и не продемонстрирует конгрессу данные об эффективности расходования средств, дополнительные деньги не выделят. Украина больше не сможет получать от Вашингтона бланковые чеки. Особенно примечательно, что такое жёсткое противостояние происходит на фоне и после визита Зеленского в США. Это говорит о том, что помогать Украине безоговорочно в конгрессе многие больше не хотят», — делает вывод собеседник RT.

Однако, как считает Васильев, законодателям в сенате и в палате представителей невыгодно закрытие правительства, а потому законопроект верхней палаты о финансировании Киева на $6 млрд с большой долей вероятности может быть утверждён конгрессом.

«Ведь это удар по американской государственности, а конгрессмены выступают её гарантом. В этих условиях вероятность принятия консенсуальной резолюции — более 50%. За стабильность и работу государственного аппарата отвечают обе партии, поэтому ответственность за функционирование госорганов целиком и полностью лежит на всех конгрессменах — как демократах, так и республиканцах», — резюмировал аналитик.

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер также полагает, что у документа сената, в который входит положение о помощи Украине, «больше шансов на успех».

Поставки военной помощи на Украину

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«Почему сенаторы сейчас предлагают зафиксировать в законе $6 млрд на нужды Киева? Потому что их можно будет потратить уже в начале нового финансового года, который в США начинается в октябре. Более крупную сумму они просто не успеют одобрить. А вопрос поддержки Украины, по мнению многих законодателей в сенате, не терпит отлагательств. По их мнению, киевский режим, который так и не смог проявить себя в ходе так называемого контрнаступления, нуждается в немедленном финансировании. Вопросы же об остальных траншах для Киева будут решаться позже», — сказал эксперт в комментарии RT.

Брутер допускает, что финансирование украинского режима со стороны США будет продолжено за счёт утверждения отдельных законодательных актов.

«Вполне возможно, однако, что впоследствии с их одобрением также возникнут проблемы, поскольку республиканцев, выступающих против финансирования Украины в прежних объёмах, становится всё больше. И это может отчасти застопорить, например, поставки оружия или предоставление другой помощи киевскому режиму со стороны США», — заключил аналитик.