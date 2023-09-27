Финансовые риски: в Вашингтоне прогнозируют трудности у ВСУ из-за недостаточной поддержки со стороны США

В Белом доме признали, что если администрация Джо Байдена не получит запрошенное ею финансирование у конгресса на военные нужды Киева, то Украина «будет испытывать трудности на поле боя». Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, денег для Киева хватит лишь на ближайшие несколько недель, и если дополнительные транши не будут одобрены, это скажется на возможностях США по поддержке Украины осенью и зимой. По мнению экспертов, киевский режим действительно будет не в состоянии вести боевые действия без прежних колоссальных объёмов американской помощи, поскольку сам массово не производит оружие. Как считают аналитики, в такой ситуации любая задержка с поставками США вызовет серьёзные проблемы у ВСУ.

В Белом доме признали, что если администрация Джо Байдена не получит запрошенное ею финансирование у конгресса на военные нужды Киева, то Украина «пострадает на поле боя». Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Украина входит в область интересов нашей национальной безопасности. Если правительство приостановит работу и мы не получим дополнительного финансирования, которое мы запросили и которое включает в себя более $20 млрд на нужды Украины в сфере обороны, то она будет испытывать трудности на поле боя. И это опять же серьёзно затронет интересы нашей национальной безопасности и интересы национальной безопасности наших европейских союзников и партнёров, так что тут может возникнуть сильная цепная реакция», — заявил Кирби в эфире Bloomberg, отвечая на вопрос о возможности возникновения шатдауна в США.

Как пишут западные СМИ, из-за несогласия ряда законодателей в американском конгрессе, в том числе с инициативой Белого дома дополнительно финансировать Украину, в Соединённых Штатах может быть остановлена работа правительства.

Однако, по словам Кирби, для этого «нет никакой разумной причины».

«Всё это — некий политический трюк. Их (законодателей. — RT) дело — заниматься теми задачами, за выполнение которых им и платят избиратели, то есть обеспечивать работу и функционирование правительства», — заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома.

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Некоторых конгрессменов и сенаторов тревожит не только сам факт предоставления значительных оружейных траншей киевскому режиму, но и сложности в контроле за этим процессом. Такую «обеспокоенность», пусть и с оговорками, признал оправданной и Кирби.

«Это война. Так что, на мой взгляд, мысль о том, что можно отчитаться за каждую пулю и каждый снаряд, несколько нереалистична. Однако мы понимаем, что подотчётность необходима, и требуем её от украинцев. Они же, в свою очередь, в ответ говорят, что понимают это и тесно работают с нами в попытке обеспечить надлежащий уровень подотчётности. Мы понимаем обеспокоенность, и она оправданна», — заявил он.

В то же время в интервью CNN Кирби пояснил, что имеющихся в распоряжении Вашингтона денег для Киева хватит лишь «на ближайшие несколько недель».

«У нас ещё есть немного средств, так что, думаю, на ближайшие несколько недель хватит. Но если не будет дополнительного финансирования, которое мы запросили, то это точно скажется на нашей способности поддерживать Украину на протяжении осени и в зимние месяцы», — отметил американский чиновник.

По его словам, в Белом доме хотят убедиться, что США обеспечивают ВСУ всем необходимым, пока в зоне боевых действий сохраняются хорошие погодные условия. В дальнейшем не только менее подходящая погода скажется на способности Украины «достигать успехов на поле боя», но и «неполучение запрошенного дополнительного финансирования в случае приостановки работы правительства».

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби

AP

© Susan Walsh

Волнения в конгрессе

Напомним, в августе администрация Байдена запросила у конгресса $13 млрд на экстренную военную помощь киевскому режиму и $8,5 млрд на содействие Украине и ряду других стран в сфере безопасности и экономики. Речь идёт о дополнительных расходах из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который заканчивается в США 30 сентября.

Со своей стороны, группа из 28 американских конгрессменов выступила против удовлетворения этого запроса, пока им не будет разъяснено, как расходовались деньги, уже предоставленные Киеву ранее, и какие цели ставит перед собой Вашингтон. Как отмечается в письме законодателей, адресованном главе Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланде Янг, американцы заслуживают права знать, «на что были направлены их средства». Авторы документа также интересуются, какова стратегия Белого дома и что он считает «победой на Украине».

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В свою очередь, американский сенатор Джош Хоули в эфире телеканала Fox News назвал «безумием» желание администрации Байдена «бесконечно» давать деньги украинскому правительству.

21 сентября обозреватель газеты The Washington Post Джош Рогин отметил, что помощь Вашингтона Киеву «висит на волоске», поскольку многие республиканцы в американском конгрессе проголосуют против предоставления такой поддержки.

Как заявил позднее член палаты представителей от Флориды Майкл Уолтц в интервью Fox News, эра карт-бланшей для Украины от США закончилась.

После всех этих заявлений в Киеве сообщили, что у Украины нет плана Б на случай сокращения помощи США. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Он также выразил обеспокоенность из-за того, что на Западе не выработали единого мнения относительно будущего Украины.

Поставки оружия Украине

Gettyimages.ru

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«Будет получать всё меньше и меньше»

По мнению экспертов, киевский режим действительно будет не в состоянии вести боевые действия без прежних колоссальных объёмов американской помощи.

«Украинские войска напрямую зависят от западных поставок вооружений и боеприпасов. Киев сам практически не выпускает никакого оружия. И, конечно, любая задержка с этими поставками вызовет серьёзные трудности у ВСУ. Поэтому Кирби и рапортует о рисках для украинского режима в случае непредоставления Штатами дополнительной помощи Украине», — заявил в комментарии RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

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Схожего мнения придерживается и заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. По его словам, для киевского режима даже минимальная приостановка выделения боевых средств будет означать «перекрытие кислорода».

«Именно по этой причине даже в ситуации политического кризиса в США из-за возможного шатдауна администрация американского президента продолжает маниакально цепляться за тезис о необходимости оказания дополнительной военной помощи Украине. Но заявления того же Кирби на эту тему звучат неубедительно, учитывая, что он, по сути, признал, что на Украине невозможно уследить за расходованием средств, выделенных Вашингтоном», — отметил эксперт в беседе с RT.

Как считает Шаповалов, в условиях шатдауна предоставление средств Киеву будет существенно сокращено или вовсе приостановлено.

«А вероятность того, что правительство перестанет на время функционировать, велика», — заявил он.

Рогулёв не исключает, что в целях предотвращения шатдауна спикер палаты представителей США от республиканцев Кевин Маккарти может пойти на сделку с демократами.

«Кризис из-за возможного шатдауна будет развиваться, ведь речь идёт не только о помощи Киеву, но и о принятии всего бюджета США. И этот вопрос до сих пор не согласован. Весь бюджет законодатели точно не примут, его могут одобрить по отдельным статьям, что в любом случае вызовет большие дебаты. Но Маккарти может договориться с демократами. И в таком случае получится согласовать ограниченный вариант бюджета», — пояснил аналитик.

Заседание конгресса США

AFP

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На снижение интенсивности оружейных и финансовых траншей для Киева повлияет и приближение президентских выборов в США, считает Шаповалов.

«По мере приближения к выборам Украина будет получать помощи от США всё меньше и меньше, поскольку большинство американцев, согласно последним соцопросам, выступают против оказания помощи Украине. Однако полностью перекрыть финансирование Украины Байден не может. Ведь тогда окончательное поражение киевского режима станет очень серьёзным ударом по самому Байдену, который уже потратил колоссальные суммы на украинский проект», — заключил эксперт.