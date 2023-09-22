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WP: помощь США Киеву «висит на волоске», многие республиканцы проголосуют против

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Поддержка Украины со стороны Соединённых Штатов «висит на волоске», поскольку многие республиканцы в американском конгрессе проголосуют против предоставления новой помощи.
WP: помощь США Киеву «висит на волоске», многие республиканцы проголосуют против
  • AP
  • © Libkos

Об этом пишет обозреватель газеты The Washington Post Джош Рогин.

«Помощь Украине висит на волоске», — говорится в заголовке статьи.

По мнению обозревателя, Вашингтон переключит внимание с Украины на президентскую кампанию 2024 года.

«Когда следующий транш будет вынесен на голосование в конгрессе, число республиканцев, голосующих против, будет велико», — отмечается в публикации.

По словам представителя Демократической партии Пэта Райана, большая часть республиканцев больше не поддерживает помощь Киеву.

Спикер палаты представителей Соединённых Штатов Кевин Маккарти ранее сообщил, что не обещал Владимиру Зеленскому согласование запрошенного Белым домом нового пакета помощи Украине в размере $24 млрд.

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что средства, которые конгресс выделяет на нужды Украины, в итоге достаются крупнейшим американским оборонным подрядчикам.

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