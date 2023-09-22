Сенатор Хоули: Белый дом намерен бесконечно финансировать Украину

Американский сенатор Джош Хоули заявил, что Белый дом намерен финансировать Украину бесконечно, политик назвал это безумием.

Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.

По словам Хоули, запрошенные американской администрацией для Украины $24 млрд ещё не конец.

«Они хотят, чтобы мы бесконечно давали деньги украинскому правительству… Это безумие», — подчеркнул политик.

Хоули призвал остановить «это сумасшествие».

Спикер палаты представителей Соединённых Штатов Кевин Маккарти ранее сообщил, что не обещал Владимиру Зеленскому согласование запрошенного Белым домом нового пакета помощи Украине в размере $24 млрд.

Экс-аналитик ЦРУ Соединённых Штатов Ларри Джонсон заявил, что средства, которые выделяет конгресс на нужды Украины, в итоге достаются крупнейшим оборонным американским подрядчикам.