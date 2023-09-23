Секретарь СНБО Данилов: у Украины нет плана Б на случай сокращения помощи США

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что у Киева нет плана Б на случай, если Соединённые Штаты решат сократить предоставляемую помощь.

Об этом он сказал в интервью телеканалу PBS.

«Мы не можем сказать, что у нас есть какие-то отдельные дискуссии по поводу какого-то плана Б», — сказал Данилов.

По его словам, у Киева нет желания проводить «отвлечённые» дискуссии.

Кроме того, Данилов выразил обеспокоенность по поводу того, что страны Запада не выработали единого мнения касательно будущего Украины.

Группа конгрессменов США ранее выступила против удовлетворения запроса администрации Джо Байдена на выделение $24 млрд на помощь Киеву, пока не будет разъяснено, как были потрачены предоставленные ранее Украине деньги и к каким целям стремится Вашингтон.

Обозреватель The Washington Post Джош Рогин отметил, что поддержка Украины со стороны США «висит на волоске».