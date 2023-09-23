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Конгрессмен Уолтц: эра карт-бланшей для Украины от США закончилась

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Член палаты представителей от Флориды Майкл Уолтц выразил мнение, что время карт-бланшей для Киева от Вашингтона закончилось.

Об этом он сказал в интервью Fox News.

Как передаёт РИА Новости, по его словам, президент США Джо Байден требует от граждан своей страны «выворачивать карманы» для Киева, в то время как от Европы он этого не добивается.

Кроме того, Уолтц возмутился из-за того, что ФРГ отказалась от требования НАТО повысить военные расходы до 2% от ВВП.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выразила уверенность, что американский конгресс продолжит финансовую поддержку Украины.

Журналист CNN Стивен Коллисон сообщал, что Владимиру Зеленскому во время визита в Вашингтон продемонстрировали, как резко может вскоре сократиться помощь Киеву со стороны США.

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