Член палаты представителей от Флориды Майкл Уолтц выразил мнение, что время карт-бланшей для Киева от Вашингтона закончилось.

Об этом он сказал в интервью Fox News.

Как передаёт РИА Новости, по его словам, президент США Джо Байден требует от граждан своей страны «выворачивать карманы» для Киева, в то время как от Европы он этого не добивается.

Кроме того, Уолтц возмутился из-за того, что ФРГ отказалась от требования НАТО повысить военные расходы до 2% от ВВП.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выразила уверенность, что американский конгресс продолжит финансовую поддержку Украины.

Журналист CNN Стивен Коллисон сообщал, что Владимиру Зеленскому во время визита в Вашингтон продемонстрировали, как резко может вскоре сократиться помощь Киеву со стороны США.