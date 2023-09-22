CNN: Зеленскому в США показали, как резко может сократиться помощь Украине

Владимиру Зеленскому во время визита в Вашингтон продемонстрировали, как резко может вскоре сократиться помощь Киеву со стороны США.

Об этом заявил журналист CNN Стивен Коллисон.

По его словам, Зеленскому «наглядно показали», что возможная победа экс-президента США Дональда Трампа на выборах в 2024 году «может порвать многомиллиардный спасательный круг, от которого зависит само существование Украины».

Ранее обозреватель газеты The Washington Post Джош Рогин написал, что поддержка Украины со стороны Соединённых Штатов «висит на волоске», поскольку многие республиканцы в американском конгрессе проголосуют против предоставления новой помощи.