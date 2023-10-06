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Трамп поддержал кандидатуру Джордана на пост спикера палаты представителей

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Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп поддержал кандидатуру республиканца Джима Джордана на пост спикера палаты представителей американского конгресса.
Трамп поддержал кандидатуру Джордана на пост спикера палаты представителей
  • AP
  • © Jose Luis Magana

«Он (Джордан. — RT) будет отличным спикером палаты представителей, и я полностью его поддерживаю!» — цитирует заявление Трампа агентство Bloomberg.

Ранее журналистка Вероника Мелкозерова в материале для издания Politico заявила, что украинские официальные лица в частных беседах беспокоятся по поводу будущего американской помощи Украине из-за отставки Кевина Маккарти.

3 октября палата представителей США проголосовала за отстранение спикера Кевина Маккарти.

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