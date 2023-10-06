Трамп поддержал кандидатуру Джордана на пост спикера палаты представителей
- AP
- © Jose Luis Magana
«Он (Джордан. — RT) будет отличным спикером палаты представителей, и я полностью его поддерживаю!» — цитирует заявление Трампа агентство Bloomberg.
Ранее журналистка Вероника Мелкозерова в материале для издания Politico заявила, что украинские официальные лица в частных беседах беспокоятся по поводу будущего американской помощи Украине из-за отставки Кевина Маккарти.
3 октября палата представителей США проголосовала за отстранение спикера Кевина Маккарти.