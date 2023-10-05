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Politico: в Киеве боятся, что уход Маккарти приведёт к прекращению помощи США

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Украинские официальные лица в частных беседах беспокоятся по поводу будущего американской помощи Украине из-за отставки спикера палаты представителей Кевина Маккарти.

С таким заявлением выступила журналистка Вероника Мелкозерова в материале для издания Politico.

По её словам,с уходом Маккарти вся будущая помощь США Киеву находится «в подвешенном состоянии».

Журналистка также отметила, что в частных беседах с представителями киевской власти «господствуют страх и замешательство».

Ранее палата представителей США проголосовала за отстранение спикера Кевина Маккарти.

Позже сенатор-демократ от Западной Вирджинии Джо Манчин заявил, что отставка Маккарти является позором для США.

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