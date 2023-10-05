Politico: в Киеве боятся, что уход Маккарти приведёт к прекращению помощи США
С таким заявлением выступила журналистка Вероника Мелкозерова в материале для издания Politico.
По её словам,с уходом Маккарти вся будущая помощь США Киеву находится «в подвешенном состоянии».
Журналистка также отметила, что в частных беседах с представителями киевской власти «господствуют страх и замешательство».
Ранее палата представителей США проголосовала за отстранение спикера Кевина Маккарти.
Позже сенатор-демократ от Западной Вирджинии Джо Манчин заявил, что отставка Маккарти является позором для США.