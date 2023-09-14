«Россия представляет серьёзную угрозу»: какие детали секретной киберстратегии США раскрыл Пентагон

Минобороны США опубликовало резюме своей секретной киберстратегии на 2023 год, в которой Россия названа «серьёзной угрозой» для Соединённых Штатов. Отмечается также, что документ опирается на анализ конфликта на Украине. Извлечённые из боевых действий уроки будут учитываться при развитии киберпотенциала США, пояснили в Пентагоне. В частности, Вашингтон осознал важность применения киберсредств как в составе других компонентов военного потенциала, так и наряду с ними. В ведомстве также сообщили о необходимости «воевать и побеждать» в случае «неудачного сдерживания» в киберпространстве. По мнению экспертов, всё это свидетельствует, что США готовятся к более активному соперничеству с Россией в области кибербезопасности.

Пентагон опубликовал резюме своей секретной киберстратегии на 2023 год, в которой Россия названа «серьёзной угрозой» для Соединённых Штатов.

«Россия по-прежнему представляет серьёзную угрозу Соединённым Штатам в киберпространстве. Она предпринимает в отношении США попытки оказания злонамеренного влияния, направленные на манипулирование и подрыв доверия к американским выборам... В кризисной ситуации Россия готова инициировать аналогичные кибератаки против США, наших союзников и партнёров», — говорится в документе.

Отмечается также, что киберстратегия США опирается на анализ конфликта на Украине, в ходе которого «наблюдается значительная частота использования элементов киберпотенциала».

«В этой стратегии учитываются уроки, усвоенные за годы проведения киберопераций и по итогам нашего пристального наблюдения за применением киберсредств в ходе российско-украинской войны», — сказал помощник министра обороны по вопросам космической политики Джон Плам.

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Как говорится в самом резюме, извлечённые из украинского конфликта уроки будут учитываться при развитии киберпотенциала США. В частности, эти боевые действия продемонстрировали США важность применения киберсредств как в составе других компонентов военного потенциала, так и наряду с ними, пояснили в Пентагоне.

«Прояснилась необходимость тесного сотрудничества с нашими союзниками, партнёрами и представителями промышленности, чтобы обеспечить нам соответствующий уровень киберпотенциала, кибербезопасности и киберустойчивости, которые будут помогать осуществлять сдерживание при угрозе конфликта, а в случае неудачного сдерживания — воевать и побеждать», — добавил Плам.

США официально не признают своего прямого участия в кибероперациях в ходе боевых действий на Украине. Однако российские власти не раз заявляли об обратном. Так, секретарь российского Совбеза Николай Патрушев сообщил в конце июля, что Соединённые Штаты и их союзники организуют кибератаки на Россию под украинским флагом.

«Киберкомандование Пентагона, Агентство по национальной безопасности (АНБ) и Центр передового опыта НАТО по киберзащите в Таллине осуществляют планирование и направляют информационные атаки под украинским флагом на критическую информационную инфраструктуру нашей страны», — заявил он.

Резюме секретной киберстратегии США на 2023 год

При этом в Пентагоне сообщили, что киберстратегия США на 2023 год, «в отличие от предыдущих версий», рассчитана на укрепление коллективной киберустойчивости путём наращивания киберпотенциала союзников и партнёров Соединённых Штатов.

«Кроме того, в ней отражён подход Минобороны к защите нашей родины с опорой на киберпространство, а также приоритетному внедрению в наш традиционный военный потенциал элементов киберпотенциала», — сказала заместитель помощника министра обороны США по политике в киберпространстве Мике Оянг.

Стоит отметить, что стратегия Соединённых Штатов в сфере кибербезопасности не обновлялась с сентября 2018 года: тогда глава Белого дома утвердил вариант документа, в котором особое внимание было уделено мерам в ответ на «активность» России, Ирана, КНР и КНДР. При этом речь шла как об оборонительном подходе, так и о наступательном.

В нынешнем резюме, помимо России, также говорится и о Китае как о «главном вызове», поскольку, по версии Пентагона, КНР «ищет преимущества» в киберпространстве.

Американские кибервойска

Напомним, кибероперациями Соединённых Штатов занимается Киберкомандование ВС США, которое в августе 2017 года стало десятым единым боевым командованием после соответствующего указа 45-го американского президента Дональда Трампа.

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В мае 2020 года глава Киберкомандования ВС США генерал Пол Накасоне заявил, что Соединённые Штаты должны «неустанно предпринимать активные действия в киберпространстве», наращивая потенциал своих партнёров и противодействуя противникам. В свою очередь, в Пентагоне объявили о расширении присутствия американских кибервойск за пределами США для противостояния «злоумышленникам».

«Только за последние несколько лет командование дислоцировало ряд кибергрупп по всему миру, чтобы противостоять злоумышленникам в критически важных сетях», — говорится в сообщении Пентагона.

В августе того же года Накасоне написал в статье для журнала Foreign Affairs, что американские киберсилы реализуют стратегию действий с упреждением в отношении России и Китая. При этом Соединённые Штаты должны противостоять своим противникам на регулярной основе, чтобы «нейтрализовать или приуменьшить» их возможности в киберпространстве. По словам Накасоне, в Пентагоне осознали, что не могут просто ждать кибератак на американские военные сети, и поняли, что для их защиты нужно проводить операции за пределами этих сетей. Тогда глава Киберкомандования ВС США заявил, что в подчинении структуры около 6 тыс. военнослужащих, гражданских специалистов и лиц, которые работают по контракту.

Пентагон

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«Пресекать любые провокации»

По мнению экспертов, Соединённые Штаты с помощью резюме своей секретной киберстратегии на 2023 год хотят легализовать использование — в первую очередь против России — целого ряда инструментов: от хакерских атак на сайты до попытки саботировать важные объекты критической инфраструктуры.

«Публикация резюме секретной киберстратегии США с текстом о российской угрозе — это не только попытка напугать россиян, но и желание ещё больше демонизировать РФ, чтобы обосновать антироссийскую политику рядовым американцам. Чтобы военно-политическое, экономическое и санкционное давление было легитимным в глазах международного сообщества и населения Соединённых Штатов, нужно создать из РФ империю зла», — отметил в разговоре с RT сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

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Говоря о коллективной киберустойчивости, которая упомянута в тексте резюме, он предположил, что речь идёт о европейских партнёрах США и тех, кто связан с ними военно-политическими альянсами.

«Нужно также отметить, что документ носит не только антироссийский, но и антикитайский характер. Штаты пытаются создать некую единую коллективную систему, способную как сопротивляться, так и ослаблять РФ и КНР. В Азиатском регионе они постараются привлечь тех, кто радикально настроен против Китая: Японию, Южную Корею, Австралию, Новую Зеландию», — сказал Блохин.

В свою очередь, член Общественной палаты Российской Федерации, политолог Александр Асафов пояснил, что Пентагон опубликовал резюме сейчас, поскольку хочет поддержать миф в том числе о «российской угрозе» перед формированием своего бюджета на следующий финансовый год.

«Чтобы попросить денег на борьбу с какой-нибудь угрозой, надо эту угрозу предъявить, причём наглядно. И это делается при помощи таких документов. Если бы резюме опубликовали в мае, когда и была представлена секретная версия стратегии конгрессу, то на момент формирования бюджета тема потеряла бы актуальность», — заявил он в комментарии RT.

Асафов также оценил риски для России, связанные с новыми планами США в киберпространстве. По его мнению, атаки со стороны американского киберкомандования будут маскироваться и «вестись с территории других стран».

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Как считает эксперт РИСИ Сергей Ермаков, Вашингтон активно задействует союзников, которые «предоставляют дополнительные киберактивы», позволяющие, по его словам, более эффективно вести «операции наступательного характера».

«США задействуют весь свой интегрированный потенциал, организуют взаимодействие между различными службами, в компетенцию которых входит ведение киберборьбы. Комплексная стратегия объединяет действия не только в области информационных технологий, но и в других сферах», — пояснил он в беседе с RT.

В то же время эксперт напомнил, что похожая стратегия используется Соединёнными Штатами на Украине.

«В резюме говорится об опыте украинского конфликта. Речь идёт об управлении на поле боя, которое сейчас зачастую ведётся в режиме реального времени с использованием киберсферы. Спутники и беспилотники соединяются в общую сеть. Стороны выводят из строя средства противника, а своим системам предоставляется максимально широкий доступ к информации», — рассказал Ермаков.

Аналитик убеждён: обновление киберстратегии США свидетельствует, что Соединённые Штаты готовятся к более активному соперничеству с Россией в области кибербезопасности.

«Для этого и нужны подобные документы. Понятно, что обнародована несекретная часть, всё секретное остаётся за кадром, в том числе детали по финансированию. Денег на все эти оборонительные и наступательные кибероперации выделяется всё больше. США и их союзники уделяют этому вопросу повышенное внимание, но у России есть все ресурсы, чтобы пресекать любые провокации в киберсфере», — резюмировал эксперт.