«В прямой зависимости от Вашингтона»: зачем США предложили список приоритетных реформ для Украины

Посольство США на Украине сообщило, что Вашингтон передал Киеву список приоритетных реформ, который станет основой для консультаций с украинским правительством и «ключевыми партнёрами» в рамках интеграции Украины в Европу. Продвигая реформы, США якобы создают условия для инвестиций западных компаний в экономику Украины, приводит дипведомство слова Джо Байдена. При этом список самих реформ не прилагается. Однако ранее в СМИ сообщили, что Вашингтон хочет провести либерализацию цен на газ и электроэнергию на Украине, расширить наблюдательный совет компаний «Укрэнерго» и «Нафтогаз», усилить Национальное антикоррупционное бюро и реформировать СБУ. По мнению экспертов, таким образом Вашингтон хочет заставить украинское население расплатиться с долгами за ту помощь, которую Штаты уже оказали Киеву.

Посольство США сообщило, что Вашингтон передал Киеву список приоритетных реформ, который станет основой для консультаций с украинским правительством и западными партнёрами в рамках интеграции Украины в Европу.

«В рамках продолжающегося диалога с Украиной и сторонами, заинтересованными в её будущем успехе, Соединённые Штаты представили предлагаемый перечень приоритетных реформ для обсуждения и обратной связи на многосторонней координационной платформе доноров для Украины в Брюсселе. Этот перечень был представлен как основа для консультаций с правительством Украины и ключевыми партнёрами в рамках нашей неизменной поддержки Украины и её усилий по интеграции в Европу — цели, которую Соединённые Штаты решительно поддерживают», — говорится в сообщении дипведомства.

Как уточняется, основное внимание будет уделено «расстановке приоритетов» и консолидации шагов по реформированию Украины с Киевом и ключевыми заинтересованными сторонами.

Кроме того, посольство привело слова Джо Байдена о том, что, продвигая реформы, США создают условия для инвестиций западных компаний в Украину.

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«Точно так же, как мы стремимся помогать украинскому народу защищаться в настоящее время, мы стремимся помогать ему восстанавливаться и отстраиваться с расчётом на будущее, в том числе путём поддержки реформ, направленных на борьбу с коррупцией, и создание среды, где бизнес сможет процветать и куда американские и европейские компании захотят инвестировать», — отметил Байден во время встречи с Зеленским в Белом доме.

При этом список самих реформ в сообщении американского посольства не прилагается. Однако их перечень содержится в проекте письма заместителя советника Белого дома по национальной безопасности по вопросам международной экономики Майка Пайла. Документ адресован Киеву и координационной платформе доноров. Это письмо ранее обнародовало издание «Украинская правда». Так, речь идёт о требовании американской стороны к Киеву провести либерализацию цен на газ и электроэнергию. По мнению Вашингтона, это обеспечит «финансовую устойчивость компаний и операторов». Ещё одно условие — расширение наблюдательного совета компаний «Укрэнерго» и «Нафтогаз», правда, не уточняется, за счёт граждан каких стран.

США также призывают Украину усилить Национальное антикоррупционное бюро страны, предоставив ему право на прослушивание и «исключительные полномочия по расследованию резонансных коррупционных дел», говорится в письме. Предлагается реформировать и Службу безопасности Украины, чтобы ограничить функции спецслужбы контрразведкой, борьбой с терроризмом и киберпреступностью.

СБУ

РИА Новости

Также Вашингтон настаивает на реформе процедур государственных закупок вооружения в соответствии со стандартами НАТО. Как отмечают журналисты газеты, «письмо является предварительным рабочим проектом и подлежит рассмотрению».

В издании напомнили, что координационная платформа доноров действует с января 2023 года. Она была создана для содействия восстановлению и реконструкции Украины в рамках так называемого финансового Рамштайна. На первом заседании этой платформы в режиме видеоконференции присутствовали высокопоставленные чиновники с Украины, из ЕС, стран G7, а также финансовых учреждений: Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития, МВФ и Всемирного банка.

Вопрос членства в ЕС

Как сообщило 22 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники, Европейская комиссия в октябре может выступить с рекомендацией «начать многолетний процесс присоединения» Украины к ЕС. Уточняется, что представленная инициатива будет утверждаться лидерами стран Евросоюза, а её обсуждение состоится, вероятно, в декабре. После этого планируется, что киевские власти приступят к «длительной процедуре завершения реформ».

«Начало переговоров о вступлении может укрепить положение... Владимира Зеленского на фоне контрнаступления против России, продвигающегося медленными темпами. Ранее, в пятницу, издание Bloomberg сообщило, что (Зеленский. — RT) подозревает, что президент Джо Байден теперь колеблется в том, что касается приверженности поставкам вооружений и оказанию финансовой помощи, и что другие мировые лидеры, вероятно, ориентируются в этом вопросе на США», — пишет агентство.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден

AP

© Andrew Harnik

Позднее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что вступление Украины в ЕС будет означать окончание «сонной сиесты» в вопросе расширения союза.

«В течение многих лет существовала своего рода патовая ситуация, ничего не происходило. Украина создала новую динамику», — сказал Боррель в интервью The Guardian.

Он напомнил, что ни одна страна не вступила в ЕС с 2013 года, хотя присоединения ожидали восемь государств.

«Либеральные шаблоны и клише»

Как отметил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк, факт предложения Соединёнными Штатами набора конкретных реформ для Украины говорит о том, что Киев «находится в прямой зависимости от Вашингтона».

«Это очередное свидетельство того, что Украина не субъектна, а дела в ней управляются из Вашингтона. Реформы нереализуемы в условиях, когда все прекрасно понимают, что история про отсутствие коррупции и максимальную прозрачность — это не про Украину. Единственное, что хотя бы отчасти может получиться, — это максимальная либерализация цен на электроэнергию, поскольку это касается сугубо населения Украины, с которым никто даже не собирается считаться», — заявил Данюк в комментарии RT.

По его словам, США хотят провести очередной «либеральный эксперимент под названием Украина».

«Либеральные шаблоны и клише демонстративно будут внедрятся, а как это повлияет на жизнь обычных людей, никого не интересует. В Киеве на словах будут соглашаться с инициативами Вашингтона, поскольку у Зеленского нет другого выбора — он исполняет волю американских властей», — отметил Данюк.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко разделяет схожее мнение. Он убеждён, что США постараются преобразовать украинские административные структуры и государственные предприятия «в своих интересах».

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«Здесь вполне очевидно, что американцы хотели бы установить и воплотить на Украине свои стандарты государственного и корпоративного управления. Например, расширение наблюдательного совета компаний «Укрэнерго» и «Нафтогаз» будет наверняка произведено за счёт лиц, связанных с США, которые будут блокировать невыгодные Белому дому решения. Цель Вашингтона — заставить украинское население расплатиться с долгами за ту помощь, которую им оказали Штаты», — пояснил Оленченко в беседе с RT.

По его мнению, заявление американского посольства стоит расценивать как «анонс без деталей», который Вашингтон использует для оценки реакции украинской общественности и международного сообщества.

«Здесь расчёт, вероятно, строится на том, что нынешнее политическое руководство Украины, в частности Зеленский, полностью зависят от американской поддержки. Говорить о какой-то самостоятельности не приходится. Схема США достаточно очевидная: выдавить из Украины деньги и ресурсы, а когда у неё ничего не останется, отдать на попечение ЕС», — сказал эксперт.

Однако Данюк полагает, что в Евросоюзе осознают план Вашингтона, а потому не спешат принимать Украину, несмотря на «ритуальные заявления».

Белый дом

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«Никакой интеграции в Европу, по крайней мере в ближайшие годы, точно не будет. Все в ЕС это прекрасно понимают и всё равно кормят завтраками Киев. Украина — это чемодан без ручки для Брюсселя. Но на Украине до сих пор есть активы, которые могут приносить прибыль западным элитам, в том числе с помощью контроля важных стратегических отраслей и поборов с населения, чем США и хотят заняться», — заключил он.