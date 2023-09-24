Боррель: вступление Украины в ЕС будет означать окончание «сонной сиесты» союза

Вступление Украины в ЕС будет означать окончание «сонной сиесты» в вопросе расширения союза, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«В течение многих лет существовала своего рода патовая ситуация, ничего не происходило. Украина создала новую динамику», — сказал Боррель в интервью The Guardian.

Он отметил, что ни одна страна не вступила в ЕС с 2013 года, хотя вступления ожидали восемь государств.

В мае замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что одним из условий достижения мира является отказ Украины от вступления в НАТО и ЕС.