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УП: Белый дом поставил Киеву ряд условий для продолжения военной помощи

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Чиновники Белого дома составили список изменений, которые должны произойти на Украине для дальнейшего получения военной поддержки, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники.
УП: Белый дом поставил Киеву ряд условий для продолжения военной помощи
  • Gettyimages.ru

Как утверждает газета, письма отправлены премьер-министру Денису Шмыгалю и в офис Владимира Зеленского, а также в адрес Координационной платформы доноров.

В частности, Киев должен провести реформы в СБУ, которые ограничат полномочия спецслужбы контрразведкой, борьбой с терроризмом и киберпреступностью.

Также Вашингтон просит провести реформу процедур государственных закупок вооружения в соответствии со стандартами НАТО и усилить антикоррупционную прокуратуру, наделив её полномочиями по экстрадиции.

Рекомендации касаются реформ в Бюро экономической безопасности, а также Верховном суде, говорится в документе, опубликованном изданием.

Подчёркивается, что «письмо является предварительным рабочим проектом и подлежит рассмотрению».

Американский сенатор Марк Келли ранее заявил, что прекращение западной поддержки приведёт к поражению Украины.

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