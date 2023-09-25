УП: Белый дом поставил Киеву ряд условий для продолжения военной помощи

Чиновники Белого дома составили список изменений, которые должны произойти на Украине для дальнейшего получения военной поддержки, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Как утверждает газета, письма отправлены премьер-министру Денису Шмыгалю и в офис Владимира Зеленского, а также в адрес Координационной платформы доноров.

В частности, Киев должен провести реформы в СБУ, которые ограничат полномочия спецслужбы контрразведкой, борьбой с терроризмом и киберпреступностью.

Также Вашингтон просит провести реформу процедур государственных закупок вооружения в соответствии со стандартами НАТО и усилить антикоррупционную прокуратуру, наделив её полномочиями по экстрадиции.

Рекомендации касаются реформ в Бюро экономической безопасности, а также Верховном суде, говорится в документе, опубликованном изданием.

Подчёркивается, что «письмо является предварительным рабочим проектом и подлежит рассмотрению».

Американский сенатор Марк Келли ранее заявил, что прекращение западной поддержки приведёт к поражению Украины.