УП: Белый дом поставил Киеву ряд условий для продолжения военной помощи
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Как утверждает газета, письма отправлены премьер-министру Денису Шмыгалю и в офис Владимира Зеленского, а также в адрес Координационной платформы доноров.
В частности, Киев должен провести реформы в СБУ, которые ограничат полномочия спецслужбы контрразведкой, борьбой с терроризмом и киберпреступностью.
Также Вашингтон просит провести реформу процедур государственных закупок вооружения в соответствии со стандартами НАТО и усилить антикоррупционную прокуратуру, наделив её полномочиями по экстрадиции.
Рекомендации касаются реформ в Бюро экономической безопасности, а также Верховном суде, говорится в документе, опубликованном изданием.
Подчёркивается, что «письмо является предварительным рабочим проектом и подлежит рассмотрению».
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