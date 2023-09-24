Прекращение западной поддержки приведёт к поражению Украины. С таким мнением выступил американский сенатор Марк Келли.

«Если она прекратится, они проиграют, а Путин выиграет», — сказал он в интервью телеканалу CBS News.

Келли подчеркнул, что через год или два США окажутся в ситуации военного конфликта с Россией.

«Мы этого не хотим», — подытожил сенатор.

Ранее издание The Spectator сообщило, что поведение Владимира Зеленского может лишить Украину поддержки.

Авторы статьи утверждают, что он пытается преподнести Западу идею, что не они помогают Украине в конфликте.