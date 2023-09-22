Европейская комиссия в октябре может выступить с предложением начать переговоры по присоединению Украины к Европейскому союзу.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Ожидается, что в следующем месяце ЕК выступит с рекомендацией начать многолетний процесс присоединения», — говорится в публикации.

Отмечается, что после этого лидеры стран ЕС должны будут одобрить инициативу. Её обсуждение состоится, вероятно, в декабре.

«После этого Украина приступит к длительной процедуре завершения реформ», — заключило агентство.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предлагает принять в ЕС украинских нацистов вне очереди, игнорируя других кандидатов.