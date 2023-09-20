Лавров: Боррель предлагает принять в ЕС нацистов вне очереди, игнорируя других
- AFP
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Об этом министр сказал в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
Лавров напомнил, что Сербия, Турция и другие страны ждут вступления в ЕС в течение долгих лет.
При этом Боррель недавно заявил, что Украину необходимо принять в ЕС как можно скорее, добавил дипломат.
«А вот нацистов принимаем в ряды ЕС вне очереди», — сказал он.
Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что Евросоюз никогда не оказывал Сербии такую поддержку, как Украине.