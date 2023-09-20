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Лавров: Боррель предлагает принять в ЕС нацистов вне очереди, игнорируя других

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель предлагает принять в ЕС украинских нацистов вне очереди, игнорируя других кандидатов.
Лавров: Боррель предлагает принять в ЕС нацистов вне очереди, игнорируя других
  • AFP
  • © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Об этом министр сказал в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

Лавров напомнил, что Сербия, Турция и другие страны ждут вступления в ЕС в течение долгих лет.

При этом Боррель недавно заявил, что Украину необходимо принять в ЕС как можно скорее, добавил дипломат. 

«А вот нацистов принимаем в ряды ЕС вне очереди», — сказал он.

Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что Евросоюз никогда не оказывал Сербии такую поддержку, как Украине.

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