Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель предлагает принять в ЕС украинских нацистов вне очереди, игнорируя других кандидатов.

Об этом министр сказал в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

Лавров напомнил, что Сербия, Турция и другие страны ждут вступления в ЕС в течение долгих лет.

При этом Боррель недавно заявил, что Украину необходимо принять в ЕС как можно скорее, добавил дипломат.

«А вот нацистов принимаем в ряды ЕС вне очереди», — сказал он.

Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что Евросоюз никогда не оказывал Сербии такую поддержку, как Украине.