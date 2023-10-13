«Клубок противоречий»: почему в конгрессе США назвали патовой ситуацию с выбором нового спикера палаты представителей

Республиканцы зашли в тупик с выбором кандидатуры спикера нижней палаты конгресса США, считает законодатель от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин. Она назвала текущую ситуацию патовой, а дискуссии однопартийцев на эту тему — «пустой тратой времени» и призвала перейти к голосованию. Грин также отметила, что намерена отдать свой голос за республиканца Джима Джордана, выступающего против финансирования Украины. Со своей стороны, аналитики считают обстановку в конгрессе «клубком неразрешимых противоречий». Кроме того, эксперты не исключают, что ситуация с выбором спикера нижней палаты американского парламента так или иначе отразится на политике США по поддержке киевского режима.

Республиканцы зашли в тупик с выбором кандидатуры спикера нижней палаты конгресса США, заявила журналистам законодатель от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.

«На мой взгляд, ситуация патовая. И дальше туда ходить (на обсуждения республиканцев за закрытыми дверями. — RT) — это пустая трата времени. Мы избраны народом и представляем его — и должны вести обсуждения в нижней палате. Мы можем решить этот вопрос путём дебатов в палате представителей. Считаю, что нам пора начать голосовать», — сказала Грин.

По её словам, следующий спикер палаты представителей должен быть готов, что его изберут как минимум с 15-й попытки — после «15 туров голосования». Она также сообщила, что отдаст свой голос за представителя Республиканской партии Джима Джордана, который выступает против финансирования Украины.

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«По моему прогнозу, поддержка Джима Джордана будет расти. Взгляните на любой опрос — будь то в соцсетях или где-нибудь ещё. Американские граждане поддерживают Джима Джордана. И когда конгрессмены, представляющие свои избирательные округа, отдают свой голос — они прислушиваются к мнению своих избирателей. А их избиратели скажут им: «Джим Джордан», — уверена законодатель.

Грин также выразила обеспокоенность в связи с состоянием здоровья конгрессмена Стивена Скалиса, который претендовал на пост спикера, но его не поддержала группа республиканцев. У Скалиса ранее было диагностировано онкологическое заболевание.

«Когда игра идёт напряжённая, на поле не выпускают травмированного или больного игрока», — сказала Грин.

Позднее Скалис отозвал свою кандидатуру, отметив, что Республиканской партии «нужно сплотиться».

Как сообщила ранее газета The Hill, с приходом нового спикера палаты представителей американская помощь Киеву может иссякнуть, поскольку лидирующие кандидаты выступают против дальнейшей поддержки Киева, а Пентагон предупреждает, что выделенные ранее средства «уже на исходе». Помимо позиции Джордана, выступающего против спонсирования киевского режима, издание также приводит слова другого потенциального спикера — Кевина Хёрна, который не намерен выделять деньги на нужды Украины, желая знать, «куда идут деньги американских налогоплательщиков и какова конечная цель США» в украинском конфликте.

Поставка американского оружия на Украину

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Ко всему прочему, как заявил законодатель Энди Биггс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, всё больше конгрессменов в палате представителей выступают против финансирования украинских властей.

Израильский кризис и киевская коррупция

Напомним, утверждённый ранее главой Белого дома Джо Байденом временный проект бюджета федерального правительства не предусматривает выделения помощи Украине — соответствующие положения были исключены из документа под давлением законодателей-республиканцев. Как констатировала в начале октября газета Financial Times, законопроект США о краткосрочных расходах продемонстрировал непредсказуемость курса Вашингтона относительно спонсирования Киева. Издание также отметило, что Республиканская партия всё меньше поддерживает Украину.

Так, 10 октября на фоне обострения ситуации вокруг палестино-израильского конфликта американский сенатор от республиканцев Джош Хоули призвал в социальной сети Х (ранее Twitter) «немедленно перенаправить» все средства, предназначенные для Киева, Тель-Авиву, который, как считает политик, столкнулся с экзистенциальной угрозой.

Впоследствии ещё один сенатор от Республиканской партии, Рэнд Пол, неоднократно высказывавшийся против финансовой помощи Украине со стороны США, потребовал назначить особую инспекцию для контроля за расходованием американской финансовой помощи, уже переданной Киеву. Пол, считающий, что администрация Байдена обслуживает коррумпированный украинский олигархат, игнорируя интересы простых американцев, утверждает, что действующий глава Белого дома знает о масштабах коррупции на Украине, но до сих пор не обнародовал соответствующие данные. Как подчеркнул сенатор, республика «исторически обосновалась в списке самых коррумпированных» государств.

Киев

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Как сообщила 12 октября та же Financial Times, нежелание республиканцев спонсировать Киев может «привести к свёртыванию контрнаступления» ВСУ. По данным газеты, на военную стратегию и тактику Киева может повлиять «даже временная пауза» в его поддержке со стороны американцев в течение нескольких недель. Нерешительность Вашингтона в вопросе финансирования киевского режима даст преимущество ВС России, которым они сразу воспользуются, считает Financial Times. По информации источников газеты, главком ВСУ Валерий Залужный готовится к худшему сценарию в зоне боевых действий.

«Внутрипартийная борьба»

По мнению экспертов, на фоне ситуации с выбором нового спикера палаты представителей текущую внутреннюю политику США можно охарактеризовать как «клубок неразрешимых противоречий».

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«Внутри когда-то монолитной Республиканской партии идёт внутрипартийная борьба между умеренными центристами и правыми консерваторами. Разногласия между ними обостряются ещё больше с учётом грядущих выборов президента. Очевидно, что дискуссия о политическом будущем Дональда Трампа только усугубит внутрипартийный разлом. Конгрессмен Джордан, за которого сейчас призывают голосовать, помимо Грин, и другие республиканцы, не без оснований воспринимается конкурентами как трампист», — отметил в комментарии RT кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

Он напомнил, что 45-й глава Белого дома уже публично заявил о своей поддержке выдвижения кандидатуры Джордана на пост спикера нижней палаты конгресса.

«Если Джордан добьётся успеха, то Трамп существенно усилит свои политические позиции и повысит шансы на победу в 2024 году. Однако подобная перспектива серьёзно беспокоит Зеленского, ведь в этом случае Украине придётся существенно поумерить свои милитаристские амбиции. В стане Республиканской партии Джордан олицетворяет собой движение «прагматиков-изоляционистов», которые не желают выбрасывать деньги американских налогоплательщиков в чёрную коррупционную дыру, коей является современная Украина», — пояснил Фельдман.

С его точки зрения, после установления многочисленных фактов хищения средств, выделяемых Киеву со стороны США, и очевидного провала так называемого контрнаступления даже демократы начинают всё более скептично смотреть на целесообразность дальнейшего вливания денег в столь бесперспективное дело, как украинский проект.

«В любом случае хаос, царящий в американском парламенте, не способствует сохранению консолидированной поддержки Украины со стороны Запада. Чем глубже Америка погружается в пучину внутриполитической борьбы, тем меньше внимания она уделяет своим второстепенным союзникам в Восточной Европе. В свою очередь, европейцы не хотят взваливать бремя поддержки Украины на себя и занимают выжидательную позицию, наблюдая за событиями в Вашингтоне», — говорит Фельдман.

Со своей стороны, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев считает, что ситуация в нижней палате американского конгресса дальше может развиваться по нескольким сценариям, в том числе при непосредственном участии Трампа.

«Республиканская партия расколота. Если Скалис не прошёл, то на данном этапе Джордан также вряд ли пройдёт. Но республиканцы могут выйти из положения. В качестве компромиссной, временной фигуры они могут выдвинуть Дональда Трампа, который не является членом палаты представителей. Расчёт может быть сделан на то, что, пока Трамп будет пару месяцев занимать этот пост, партия определится относительно кандидатуры следующего постоянного спикера. При этом Трамп за это время вполне может объединить республиканцев и проложить таким образом дорогу Джордану», — отметил эксперт в беседе с RT.

Заседание нижней палаты конгресса США

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При этом Васильев не исключает, что из-за сложившейся ситуации конгресс может прибегнуть к нестандартному решению. Так, ранее конгрессмен-республиканец Майк Лоулер допустил, что, если в ближайшие два дня в нижней палате не удастся выбрать постоянного спикера, законодателям придётся расширить полномочия временно исполняющего обязанности спикера Патрика Макгенри, чтобы он мог заниматься делами палаты, пока она ищет решение.