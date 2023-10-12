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FT: нежелание республиканцев спонсировать Киев несёт угрозу контрнаступлению ВСУ

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Позиция представителей Республиканской партии, которые блокируют военную помощь Соединённых Штатов для Киева, несёт угрозу для контрнаступления Вооружённых сил Украины.
FT: нежелание республиканцев спонсировать Киев несёт угрозу контрнаступлению ВСУ
  • AP
  • © Roman Chop

Об этом пишет газета The Financial Times.

«Даже временная пауза в поддержке может в течение нескольких недель оказать влияние на военную стратегию и тактику Киева, что может привести к свёртыванию контрнаступления», — говорится в публикации.

По мнению автора статьи, нерешительность Вашингтона в вопросе финансирования Украины даст преимущество ВС России, которым они сразу воспользуются.

По данным источников газеты, главком ВСУ Валерий Залужный готовится к худшему сценарию в зоне боевых действий.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США могут легко и быстро добиться урегулирования вооружённого конфликта на Украине, прекратив поставлять Киеву военную помощь.

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