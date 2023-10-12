FT: нежелание республиканцев спонсировать Киев несёт угрозу контрнаступлению ВСУ

Позиция представителей Республиканской партии, которые блокируют военную помощь Соединённых Штатов для Киева, несёт угрозу для контрнаступления Вооружённых сил Украины.

Об этом пишет газета The Financial Times.

«Даже временная пауза в поддержке может в течение нескольких недель оказать влияние на военную стратегию и тактику Киева, что может привести к свёртыванию контрнаступления», — говорится в публикации.

По мнению автора статьи, нерешительность Вашингтона в вопросе финансирования Украины даст преимущество ВС России, которым они сразу воспользуются.

По данным источников газеты, главком ВСУ Валерий Залужный готовится к худшему сценарию в зоне боевых действий.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США могут легко и быстро добиться урегулирования вооружённого конфликта на Украине, прекратив поставлять Киеву военную помощь.