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Hill: помощь США Украине «на исходе» из-за позиции конгрессменов

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Американская помощь Украине может закончиться с приходом нового спикера палаты представителей США, пишет The Hill. Лидирующие кандидаты выступают против дальнейшей поддержки Киева, а Пентагон предупреждает, что выделенные ранее средства «уже на исходе».
Hill: помощь США Украине «на исходе» из-за позиции конгрессменов
  • AP
  • © Libkos

Как отмечает газета, один из основных кандидатов, республиканец Джим Джордан, выступил категорически против финансирования Киева и заявил, что «самый насущный вопрос, который волнует американцев, — это не Украина».

К нему присоединился другой потенциальный спикер, Кевин Хёрн, который не намерен выделять деньги Киеву и хочет знать, «куда идут деньги американских налогоплательщиков и какова конечная цель США» в конфликте на Украине.

Перевод материала приводит ИноТВ.

Ранее журналистка Вероника Мелкозерова в материале для издания Politico заявила, что украинские официальные лица в частных беседах беспокоятся по поводу будущего американской помощи Украине из-за отставки Кевина Маккарти. 3 октября палата представителей США проголосовала за его отстранение.

Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп поддержал кандидатуру республиканца Джима Джордана на пост спикера палаты представителей.

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