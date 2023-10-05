Удар по репутации: почему Вашингтон игнорирует нежелание граждан США финансировать киевский режим

В Белом доме заявили, что «осознают» ослабевающую поддержку курса Вашингтона по оказанию помощи Украине среди американцев, однако по-прежнему считают, что для национальной безопасности США «фундаментально важно» помогать Киеву. В американской администрации отметили, что президент Джо Байден неоднократно говорил о том, что якобы существует «прямая связь» между поддержкой Украины и нацбезопасностью США. Ранее в СМИ был опубликован целый ряд соцопросов, согласно которым количество американцев, готовых продолжить поддержку Киева, значительно сократилось. По мнению экспертов, в Белом доме пренебрегают позицией значительной части американского населения, поскольку считают, что изменение курса в сторону прекращения финансирования Украины ударит по репутации Байдена в преддверии президентских выборов.

В Белом доме заявили, что «осознают» ослабевающую поддержку курса Вашингтона по оказанию помощи Украине среди американцев, однако по-прежнему считают, что поддержка Киева важна для национальной безопасности США.

«Разумеется, мы видим данные опросов и это понимаем. Мы (это. — RT) осознаём. Но мы также считаем, что в целях обеспечения нашей национальной безопасности и оказания помощи храброму украинскому народу фундаментально важно продолжать эту поддержку», — заявила во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она напомнила, что о важности продолжения финансирования Украины неоднократно говорил президент США Джо Байден, по мнению которого «между поддержкой Украины, продолжением её финансирования и национальной безопасностью США существует прямая связь».

Также по теме «Помогать безоговорочно больше не хотят»: как развивается ситуация в конгрессе США вокруг предоставления помощи Украине Сенат США предложил сократить объём средств на помощь Украине до $6 млрд вместо запрошенных Белым домом $24 млрд. Об этом говорится в...

Стоит отметить, что накануне американский исследовательский центр Чикагский совет по международным отношениям (Chicago Council on Global Affairs) опубликовал результаты соцопроса, согласно которому 45% респондентов считают, что затраты США в размере $43 млрд на поставки вооружений, снаряжения Украине и обучение ВСУ оказались неоправданными. Такого мнения придерживается 61% республиканцев и 29% демократов. Кроме того, по данным исследователей, опрос в целом свидетельствует о снижении уровня поддержки оказания помощи Киеву.

«Хотя администрация Байдена продолжает заявлять о своей готовности поддерживать Украину столько, сколько потребуется, со времени начала конфликта американцы стали менее сочувственно относиться к усилиям в военной сфере. (Почти. — RT) половина американской общественности по-прежнему считает, что США должны поддерживать Украину столько, сколько потребуется, даже за счёт более высоких цен на бензин и продукты питания (47%), в то время как другая половина хочет, чтобы США настоятельно призвали Украину заключить с Россией мир, даже за счёт потери Киевом части территорий (49%)», — подчёркивают авторы документа.

При этом в настоящее время за поставки дополнительных вооружений на Украину выступают 50% сторонников Республиканской партии (в марте 2022 года этот показатель составлял 80%). А уровень поддержки Киева демократами снизился с 83% в марте 2022 года до 77% в настоящее время.

«На ослабление желания (американской общественности. — RT) поддерживать Украину может влиять несколько факторов, в том числе снижение интереса к новостям о конфликте, ослабление чувства угрозы со стороны России, желание, чтобы европейцы играли (в поддержке Киева. — RT) более активную роль, снижение популярности Зеленского и растущее осознание того, что Украина не смогла получить преимущество в конфликте», — отмечают специалисты центра.

Треть участников опроса (33%) считают, что американские власти слишком много внимания уделяют конфликту на Украине, — такого мнения придерживается почти половина республиканцев (49%).

Исследование также показало, что в целом интерес общественности США к украинскому конфликту снизился с 84% в марте 2022 года до 68% в сентябре 2023 года.

Поставки оружия на Украину

AP

© Efrem Lukatsky

Растущее неодобрение

Стоит отметить, что и другие опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что желание американцев продолжать поддержку Киева значительно снизилось. К примеру, 4 августа телеканал CNN опубликовал опрос, по данным которого 55% американских респондентов не желают, чтобы конгресс санкционировал дополнительное финансирование Украины. Вместе с тем 45% опрошенных считают, что законодатели должны одобрить поддержку киевского режима.

В свою очередь, 17 августа телеканал Fox News обнародовал опрос, согласно которому всё больше американцев (36% по сравнению с 26% в декабре 2022 года) считает, что нужно сократить объёмы помощи киевскому режиму. При этом среди республиканцев всё более популярной становится идея о сокращении поддержки Украины — теперь такого мнения придерживаются 56% опрошенных (в конце 2022 года — 38%).

Тем не менее 40% респондентов считают в целом верным текущий уровень оказания помощи Киеву со стороны Вашингтона. А 21% опрошенных выступают за увеличение объёма поддержки Украины.

Также по теме «Ещё больше неопределённости»: что означает для Украины отстранение Маккарти от должности спикера палаты представителей Смещение Кевина Маккарти с поста спикера палаты представителей конгресса США может повлиять на уровень поддержки киевского режима. Об...

Однако 24 сентября телеканал ABC News опубликовал итоги соцопроса, подготовленного совместно с The Washington Post, в котором отмечается, что обеспокоенность американской общественности из-за того, что США делают слишком много для поддержки Украины, усилилась. С такой позицией выступают 41% респондентов (по сравнению с 14% в апреле 2022 года). 31% считают, что Соединённые Штаты делают достаточно для киевского режима (в апреле прошлого года так считали 37% опрошенных), а 18% респондентов полагают, что Вашингтон оказывает недостаточную поддержку Киеву (по сравнению с 37% в апреле 2022).

Позднее, 4 октября, СМИ США сообщили о прошедшей в Вашингтоне акции протеста против помощи Украине. Более 50 участников мероприятия сначала выступили с демонстрацией возле Капитолия, а затем вошли в здание конгресса США с требованием прекратить финансирование киевского режима и начать переговоры по украинскому конфликту. Позднее одна из основательниц американского антивоенного движения Codepink, Медея Бенджамин, заявила, что по меньшей мере 11 активистов были задержаны.

В акции протеста также приняла участие член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин — об этом она сообщила в своих соцсетях, подчеркнув, что украинский конфликт «должен закончиться».

«Не остаётся другого выхода»

Как отметил руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк в разговоре с RT, в Вашингтоне намеренно не учитывают позицию значительной части американского населения, считающей неправильным продолжение финансирования Украины.

«Но у администрации Байдена не остаётся другого выхода, поскольку она сделала колоссальные вложения в поддержку киевского режима и сейчас вынуждена предпринимать попытки продолжить эту помощь. Если в Белом доме вдруг откажутся от своей линии, это станет сильнейшим ударом по репутации Байдена в разгар президентской кампании в США», — пояснил эксперт.

Заседание конгресса США

globallookpress.com

© Rod Lamkey - CNP

Однако, по словам аналитика, если действующая администрация продолжит свой курс по накачиванию Украины оружием, Байден потеряет поддержку многих демократов, среди которых становится всё больше сторонников отказа от дополнительной поддержки Киева.

«В Соединённых Штатах не любят неудачников, одним из которых стал Киев, проваливший летнее контрнаступление. Поэтому поддержка украинской стороны всё больше воспринимается как пустая трата денег, которые могли бы быть направлены на решение внутренних проблем США», — сказал Батюк.

Речь, в частности, идёт о том, что при президентстве Байдена значительно ухудшилась жизнь рядовых граждан США, констатировал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

«Многие не поддерживают финансирование Киева, поскольку проблемы самих американцев пока не решаются: резко возросла инфляция, повысились цены на бензин и другие товары. Люди понимают, что это непосредственно связано с тем курсом, который сейчас проводит Белый дом в отношении Украины», — отметил он в беседе с RT.

Также по теме «Ударило по амбициям Киева»: Байден утвердил временный бюджет правительства США без помощи Украине Президент США Джо Байден утвердил временный проект бюджета федерального правительства на следующие 45 дней, из которого под давлением...

Схожей позиции придерживается и сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его словам, всё больше американцев выступает против продолжения поддержки киевского режима, поскольку эти деньги не расходуются в интересах американских налогоплательщиков.

«Попытки Белого дома притянуть за уши национальную безопасность к украинскому вопросу, как мы видим, не работают. Многим американцам непонятно, почему вместо помощи Киеву эти средства не направить на борьбу с фентаниловой эпидемией, на строительство внутренней инфраструктуры, на решение миграционного кризиса. Пока вся эта ситуация поднимает рейтинг Республиканской партии, которая делает ставку на внутреннюю политику», — сказал Блохин в комментарии RT.

Однако, как считает эксперт, акции протеста, аналогичные манифестации, прошедшей в Капитолии, вряд ли повлияют на позицию Вашингтона в отношении Украины.

«Как бы рядовые американцы ни выступали за смену курса Вашингтона по украинскому вопросу, их желание вряд ли сыграет значительную роль, поскольку элиты в США оторваны от своего населения», — сказал он.