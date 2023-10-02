«Упор на национальные интересы»: что означает победа противников поддержки Украины на выборах в Словакии

Партия «Направление — социальная демократия» победила на досрочных парламентских выборах в Словакии, получив 22,94% голосов. Её лидер Роберт Фицо в ходе предвыборной кампании неоднократно обещал прекратить оказание военной помощи Украине. Кроме того, ранее он критиковал введение антироссийских санкций. По словам аналитиков, теперь Фицо для формирования правительства придётся создать коалицию с другими партиями, и для этого ему, скорее всего, придётся пойти на компромиссы. При этом эксперты не исключают, что вне зависимости от того, каким именно будет новое коалиционное правительство Словакии, поддержка киевского режима со стороны этой страны вряд ли останется на прежнем уровне.

Партия «Направление — социальная демократия» (Smer) во главе с бывшим премьером Робертом Фицо победила на досрочных парламентских выборах в Словакии. Об этом сообщил председатель Государственной комиссии по выборам и контролю за финансированием политических партий Ладислав Ороз.

«Партия «Направление — социальная демократия» набрала наибольшее число голосов избирателей — 22,94%», — приводит его слова ТАСС.

Таким образом Smer получает в парламенте страны 42 места из 150.

Главным конкурентом Smer на выборах была либеральная проевропейская партия Михаила Шимечки «Прогрессивная Словакия» (PS). Ей удалось заручиться поддержкой 17,96% избирателей. В результате PS будет иметь второе по численности представительство в парламенте (32 кресла).

На третьем месте оказалась левоцентристская партия «Голос — социальная демократия» (Hlas), во главе которой находится также бывший словацкий премьер Петер Пеллегрини. На её счету 14,7% голосов и 27 депутатских мандатов. Далее следуют коалиция OĽaNO (8,89% и 16 мест), «Христианско-демократическое движение» (6,82% и 12 мест), «Свобода и солидарность» (6,32% и 11 мест) и «Словацкая национальная партия» (5,62% и 10 мест). Остальные политические силы не преодолели пятипроцентный барьер.

«Тревожный звонок для Запада»

Фицо уже поздравил с победой премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Угадайте, кто вернулся! Поздравляем Роберта Фицо с бесспорной победой на парламентских выборах в Словакии. Всегда приятно работать вместе с патриотом», — написал он в соцсети X.

Однако в западной прессе бьют тревогу, открыто называя Фицо пророссийским кандидатом.

Так, газета Financial Times расценила победу словацкого политика как тревожный сигнал для Вашингтона и Брюсселя, потому что теперь в его лице в ЕС якобы может появиться ещё один антиукраинский голос в дополнение к Виктору Орбану.

Виктор Орбан

© AP Photo/Heinz-Peter Bader

В ходе предвыборной борьбы Фицо неоднократно критиковал выделение военной помощи Украине. В частности, 30 сентября он заявил, что поставки Западом вооружений ВСУ приводят лишь к дальнейшему кровопролитию и затягиванию конфликта.

Ранее политик также констатировал, что словацкие вооружённые силы пришли в упадок из-за отправки оружия Украине и пообещал прекратить военную помощь Киеву, если его партия войдёт по итогам выборов в правительство.

Кроме того, Фицо оказался одним из немногих политиков на Западе, кто публично заявил о том, что в рядах ВСУ воюют фашисты. При этом он критиковал проявления русофобии, отмечал, что в интересах Словакии иметь хорошие отношения с Россией, и выражал благодарность СССР за освобождение Словакии от нацизма.

Фицо также известен как противник антироссийских санкций, которые, по его мнению, наносят большой вред таким странам, как Словакия.

Помимо этого, Фицо наряду с польским и венгерским руководством выступает за сохранение эмбарго на ввоз украинского зерна.

После победы на выборах политик уже успел сделать заявление относительно поддержки Киева, подчеркнув, что у Словакии сейчас есть более важные проблемы, чем помощь Украине.

«У Словакии... имеются большие проблемы, чем Украина. Это всё, что могу сказать сейчас. Мы думаем, что Украина (военный конфликт на Украине. — RT) является громадной трагедией для всех», — цитирует Фицо ТАСС.

Он также отметил, что его партия вне зависимости от итогов переговоров по формированию правительства приложит максимум усилий, в том числе на уровне ЕС, для скорейшего начала диалога о заключении перемирия и завершения конфликта на Украине.

При этом Фицо подчеркнул, что украинская тематика не была главной в его предвыборной программе, несмотря на большой интерес к ней со стороны журналистов. Он также пообещал, что внешнеполитическая ориентация Словакии меняться не будет. Социал-демократы, по его словам, поддерживают участие страны в НАТО и Евросоюзе. При этом Smer придерживается взглядов, отличных от официально декларируемых в Брюсселе, и она намерена последовательно отстаивать их на всех уровнях, резюмировал политик.

Выборы в Словакии

Gettyimages.ru

По мнению политолога, доцента РГГУ Вадима Трухачёва, Запад вполне могло встревожить, что в Словакии столь весомую поддержку получили партии, которые скептически относятся к нынешней политике ЕС и США.

«Дело не только в Фицо. Его партия получила 23%. К ним надо ещё прибавить голоса, отданные за русофилов и евроскептиков. В сумме получается, что в Словакии 43% голосовавших поддержали силы, которые так или иначе не согласны с линией Евросоюза и НАТО. Не все из этих партий с симпатией относятся к России, но это всё равно очень тревожный звонок для Запада», — указал аналитик в беседе с RT.

«ЕС и НАТО безучастными не останутся»

После выборов Роберт Фицо объявил, что теперь он ожидает звонка от президента страны Зузаны Чапутовой, которая должна поручить ему сформировать правительство. Аналитики отмечают, для этого Фицо придётся войти в коалицию с другими прошедшими в парламент партиями.

Вадим Трухачёв считает, что на союз с Фицо готова пойти пока только «Словацкая национальная партия», поэтому его шансы сформировать кабинет на данный момент невысоки.

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«Безоговорочно стать его партнёром по коалиции готова только «Словацкая национальная партия». Есть ещё Hlas, но это политсила более евроатлантическая и вряд ли она пойдёт на союз со «Словацкой национальной партией». Поэтому шансы Фицо стать премьер-министром невысоки», — считает эксперт.

Он не исключил, что помешать Фицо возглавить кабмин попытаются и внешние игроки.

«Чтобы не допустить его прихода к власти, будет задействован внешний фактор. ЕС и НАТО безучастными не останутся. Будет вмешиваться и руководство Чехии, которое имеет на Словакию большое влияние», — считает политолог.

По его мнению, правящую коалицию, скорее всего, сформируют «Прогрессивная Словакия», «Христианское демократическое движение» и OĽaNO.

«Эта коалиция не будет столь антироссийской, как предыдущая, но основы курса на поддержку санкций в отношении России и поддержку Украины она сохранит. Разве что вооружать Киев будет меньше», — рассуждает политолог.

В свою очередь, директор Центра европейской информации, доцент МГИМО МИД России Николай Топорнин полагает, что союзником Фицо, помимо националистов, может стать лидер партии Hlas Петер Пеллегрини. В прошлом он состоял в Smer и был вице-премьером в правительстве Фицо с 2016 по 2018 годы.

Петер Пеллегрини

© AP Photo/Darko Bandic

Таким образом, подобный союз позволит Smer, Hlas и «Словацкой национальной партии» получить большинство в парламенте — 79 депутатских кресел.

«У Фицо есть перспективный союзник — партия Пеллегрини. Это бывший министр, который входил в партию Фицо. Но они потом разошлись, после чего Пеллегрини создал свою политическую силу. В принципе, они хорошо друг друга знают, и если Фицо предложит ему войти в коалицию, то полагаю, что Пеллегрини согласится. Дополнить их смогут националисты», — отметил в комментарии RT Топорнин.

Николай Топорнин подчеркнул, что Фицо в случае прихода к власти не будет отказываться от своих заявлений по Украине, однако ему придётся идти на компромиссы для формирования коалиции.

«Конечно, Фицо придётся находить консенсус с этими партиями, смягчать какие-то свои предвыборные установки. Поэтому и радикальной смены курса Словакии не произойдёт. При этом надо учитывать, что Фицо не является противником ЕС и НАТО. Он делает упор на национальные интересы и считает предыдущее правительство чрезмерно проевропейским. Не исключено, что политика Словакии при Фицо будет в чём-то похожа на политику Венгрии», — рассуждает специалист.

Аналитик также добавил, что даже в случае если коалиция будет сформирована не Фицо, её участникам всё равно придётся учитывать настроения той части граждан, которая поддержала программу Smer, в том числе и по украинскому вопросу.