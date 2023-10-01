Партия экс-премьера Словакии Фицо официально победила на парламентских выборах
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Государственной комиссии по выборам и контролю за финансированием политических партий Ладислава Ороза.
«Наибольшее число голосов получила партия Smer — 22,94%», — сказал он, озвучивая официальные результаты выборов.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан поздравил экс-премьера Словакии Роберта Фицо и его партию Smer с победой на парламентских выборах в стране.