Партия экс-премьера Словакии Фицо официально победила на парламентских выборах

Партия Smer бывшего премьера Словакии Роберта Фицо официально победила на парламентских выборах.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Государственной комиссии по выборам и контролю за финансированием политических партий Ладислава Ороза.

«Наибольшее число голосов получила партия Smer — 22,94%», — сказал он, озвучивая официальные результаты выборов.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан поздравил экс-премьера Словакии Роберта Фицо и его партию Smer с победой на парламентских выборах в стране.