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Партия экс-премьера Словакии Фицо официально победила на парламентских выборах

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Партия Smer бывшего премьера Словакии Роберта Фицо официально победила на парламентских выборах.
Партия экс-премьера Словакии Фицо официально победила на парламентских выборах
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Государственной комиссии по выборам и контролю за финансированием политических партий Ладислава Ороза.

«Наибольшее число голосов получила партия Smer — 22,94%», — сказал он, озвучивая официальные результаты выборов.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан поздравил экс-премьера Словакии Роберта Фицо и его партию Smer с победой на парламентских выборах в стране.

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