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Фицо ожидает звонка президента Словакии для формирования правительства

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Президент Словакии Зузана Чапутова должна поручить партии Smer сформировать новое правительство после победы политсилы в выборах, её звонка ждёт лидер политического объединения Роберт Фицо.
Фицо ожидает звонка президента Словакии для формирования правительства
  • Gettyimages.ru

«Будем ждать звонка от президента, пока не будет дано поручение о формировании правительства», — сказал он журналистам.

Он отметил, что нет причин, чтобы партия вела какие-то переговоры.

Фицо добавил, что у его партии есть конкретные планы по решению проблем Словакии. Его слова приводит РИА Новости.

1 октября партия Smer бывшего премьера Словакии Роберта Фицо официально победила на парламентских выборах.

Как писал Bloomberg, после выборов в Словакии у Москвы может появиться в Европе новый союзник в лице Братиславы.

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