Фицо ожидает звонка президента Словакии для формирования правительства
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«Будем ждать звонка от президента, пока не будет дано поручение о формировании правительства», — сказал он журналистам.
Он отметил, что нет причин, чтобы партия вела какие-то переговоры.
Фицо добавил, что у его партии есть конкретные планы по решению проблем Словакии. Его слова приводит РИА Новости.
1 октября партия Smer бывшего премьера Словакии Роберта Фицо официально победила на парламентских выборах.
Как писал Bloomberg, после выборов в Словакии у Москвы может появиться в Европе новый союзник в лице Братиславы.