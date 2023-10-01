Фицо ожидает звонка президента Словакии для формирования правительства

Президент Словакии Зузана Чапутова должна поручить партии Smer сформировать новое правительство после победы политсилы в выборах, её звонка ждёт лидер политического объединения Роберт Фицо.

«Будем ждать звонка от президента, пока не будет дано поручение о формировании правительства», — сказал он журналистам.

Он отметил, что нет причин, чтобы партия вела какие-то переговоры.

Фицо добавил, что у его партии есть конкретные планы по решению проблем Словакии. Его слова приводит РИА Новости.

1 октября партия Smer бывшего премьера Словакии Роберта Фицо официально победила на парламентских выборах.

Как писал Bloomberg, после выборов в Словакии у Москвы может появиться в Европе новый союзник в лице Братиславы.