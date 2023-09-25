Bloomberg: у России может появиться в Европе союзник после выборов в Словакии
- РИА Новости
Об этом пишет агентство Bloomberg.
«Россия, возможно, вскоре сможет рассчитывать на ещё одного союзника в Европе», — говорится в публикации.
Как пишет агентство, бывший премьер-министр Словакии и лидер партии Smer Роберт Фицо может выиграть предстоящие выборы.
Отмечается, что реакция общественности Словакии на украинский конфликт открыла Фицо путь обратно к власти.
Так, политик пообещал прекратить военную помощь Украине, а также выступил против присоединения этой страны к Североатлантическому альянсу.
Ранее СМИ писали, что предстоящие выборы в Словакии могут ослабить западную поддержку Украины.
Перевод статьи предоставило ИноТВ.