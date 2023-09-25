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Bloomberg: у России может появиться в Европе союзник после выборов в Словакии

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После выборов в Словакии, которые должны состояться 30 сентября, у России может появиться в Европе новый союзник в лице Братиславы.
Bloomberg: у России может появиться в Европе союзник после выборов в Словакии
  • РИА Новости

Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Россия, возможно, вскоре сможет рассчитывать на ещё одного союзника в Европе», — говорится в публикации.

Как пишет агентство, бывший премьер-министр Словакии и лидер партии Smer Роберт Фицо может выиграть предстоящие выборы.

Отмечается, что реакция общественности Словакии на украинский конфликт открыла Фицо путь обратно к власти.

Так, политик пообещал прекратить военную помощь Украине, а также выступил против присоединения этой страны к Североатлантическому альянсу.

Ранее СМИ писали, что предстоящие выборы в Словакии могут ослабить западную поддержку Украины.

Перевод статьи предоставило ИноТВ.

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