После выборов в Словакии, которые должны состояться 30 сентября, у России может появиться в Европе новый союзник в лице Братиславы.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Россия, возможно, вскоре сможет рассчитывать на ещё одного союзника в Европе», — говорится в публикации.

Как пишет агентство, бывший премьер-министр Словакии и лидер партии Smer Роберт Фицо может выиграть предстоящие выборы.

Отмечается, что реакция общественности Словакии на украинский конфликт открыла Фицо путь обратно к власти.

Так, политик пообещал прекратить военную помощь Украине, а также выступил против присоединения этой страны к Североатлантическому альянсу.

Ранее СМИ писали, что предстоящие выборы в Словакии могут ослабить западную поддержку Украины.

Перевод статьи предоставило ИноТВ.