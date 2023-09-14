FT: Киев рискует потерять поддержку Словакии после выборов

Предстоящие выборы в Словакии могут ослабить западную поддержку Украины, пишет Financial Times.

В будущей правящей коалиции, вероятно, появятся партии «с разной степенью симпатии» к действиям России, сообщает издание.

Лидером гонки, по опросам, является партия «Смер» бывшего премьер-министра Роберта Фицо.

Во время своей предвыборной кампании он подчёркивал, что помощь Украине обходится дорого гражданам Словакии, при том что большую часть энергоресурсов Словакии ранее поставляла Россия.

Более того, оба потенциальных партнёра Фицо по коалиции — партия «Республика» и Словацкая национальная партия — открыто выступают против помощи Украине.

Согласно недавнему исследованию, только четыре из девяти партий, которые, как ожидается, пройдут в словацкий парламент, по-прежнему поддерживают санкции против России.

Если Фицо удастся сформировать правительство, ещё один член ЕС и НАТО станет менее благосклонен к Киеву, отмечает газета.

Перевод статьи подготовило ИноТВ.

Ранее сообщалось, что на Западе боятся, что Словакия после проведения парламентских выборов может стать союзником России.

Также старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в разговоре с RT заявил, что в ЕС опасаются появления нового Виктора Орбана в Словакии.