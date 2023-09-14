Узнать больше

FT: Киев рискует потерять поддержку Словакии после выборов

Короткая ссылка
Предстоящие выборы в Словакии могут ослабить западную поддержку Украины, пишет Financial Times.
FT: Киев рискует потерять поддержку Словакии после выборов
  • AP

В будущей правящей коалиции, вероятно, появятся партии «с разной степенью симпатии» к действиям России, сообщает издание.

Лидером гонки, по опросам, является партия «Смер» бывшего премьер-министра Роберта Фицо.

Во время своей предвыборной кампании он подчёркивал, что помощь Украине обходится дорого гражданам Словакии, при том что большую часть энергоресурсов Словакии ранее поставляла Россия.

Более того, оба потенциальных партнёра Фицо по коалиции — партия «Республика» и Словацкая национальная партия — открыто выступают против помощи Украине.

Согласно недавнему исследованию, только четыре из девяти партий, которые, как ожидается, пройдут в словацкий парламент, по-прежнему поддерживают санкции против России.

Если Фицо удастся сформировать правительство, ещё один член ЕС и НАТО станет менее благосклонен к Киеву, отмечает газета.

Перевод статьи подготовило ИноТВ.

Ранее сообщалось, что на Западе боятся, что Словакия после проведения парламентских выборов может стать союзником России.

Также старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в разговоре с RT заявил, что в ЕС опасаются появления нового Виктора Орбана в Словакии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить