Аналитик Оленченко: в ЕС опасаются появления нового Виктора Орбана в Словакии

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в разговоре с RT прокомментировал публикации СМИ, согласно которым Запад опасается, что Словакия может стать союзником России.

По словам аналитика, публикация «выражает озабоченность русофобски настроенной части ЕС».

«Факт остаётся фактом, что русофобию в основном генерирует нынешнее политическое руководство ЕС и ряда европейских стран. Европейское же население стоит на традициях добрососедских отношений, и Россия была и остаётся партнёром для этих стран и в культурологическом плане, и в экономическом, и в социальном», — объяснил он.

Кроме того, Оленченко подчеркнул, что Словакия и словацкое население, «традиционно были близки к России». По его мнению, бывший премьер-министр Роберт Фицо не случайно генерирует мысли о необходимости нормализации отношений с Россией.

«Бывший премьер проявляет себя как опытный политик, показывая, что он видит настроения в стране, общий настрой и даёт ему выход на политическом уровне», — отметил специалист.

В связи с этим, эксперт считает, что у бывшего премьера «достаточно большой шанс победить на этих выборах».

«Конечно, это вызывает беспокойство у нынешнего руководства ЕС, тем более, что Словакия граничит с Венгрией, и они опасаются, как бы не появился новый (премьер-министр Венгрии Виктор. — RT) Орбан, который будет подходить к вопросам и к отношениям с Россией прагматически», — заключил Оленченко.

Ранее, как сообщала газета The Guardian, Запад выразил опасения, что Словакия может стать союзником России.

Как отмечается в публикации, бывший премьер-министр Роберт Фицо, «осыпающий Москву похвалами», лидирует в опросах на предстоящих выборах.

Парламентские выборы в Словакии запланированы на 30 сентября.