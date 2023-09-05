Запад опасается, что Словакия может стать союзником России, сообщает The Guardian.

Бывший премьер-министр Роберт Фицо, «осыпающий Москву похвалами», лидирует в опросах на предстоящих выборах.

Фицо резко осуждает «украинских фашистов» и выступает против решения словацкого правительства поставлять Украине всё имеющееся у страны оружие, утверждается в статье.

«Если опросы общественного мнения окажутся верными, то это будет означать, что у Европейского союза и НАТО появится новый возмутитель спокойствия», — сообщают британские СМИ.

Представители лидирующей партии Фицо уже не раз осуждали вмешательство Запада в дела Украины.

По их мнению, «речь идёт о защите Россией своей культурной и национальной идентичности от этой либеральной мании Запада».

Перевод статьи подготовило ИноТВ.

Парламентские выборы в Словакии запланированы на 30 сентября.

Ранее Фицо обвинил западные СМИ в поддержке украинских нацистов.

Также бывший советник Кучмы Олег Соскин отметил, что всё больше стран выступает против поддержки украинской стороны в конфликте с Россией.