Узнать больше

Guardian: Запад опасается, что Словакия может стать союзником России

Короткая ссылка
Запад опасается, что Словакия может стать союзником России, сообщает The Guardian.
Guardian: Запад опасается, что Словакия может стать союзником России
  • AFP
  • © JOHN THYS

Бывший премьер-министр Роберт Фицо, «осыпающий Москву похвалами», лидирует в опросах на предстоящих выборах.

Фицо резко осуждает «украинских фашистов» и выступает против решения словацкого правительства поставлять Украине всё имеющееся у страны оружие, утверждается в статье.

«Если опросы общественного мнения окажутся верными, то это будет означать, что у Европейского союза и НАТО появится новый возмутитель спокойствия», — сообщают британские СМИ.

Представители лидирующей партии Фицо уже не раз осуждали вмешательство Запада в дела Украины.

По их мнению, «речь идёт о защите Россией своей культурной и национальной идентичности от этой либеральной мании Запада».

Перевод статьи подготовило ИноТВ.

Парламентские выборы в Словакии запланированы на 30 сентября.

Ранее Фицо обвинил западные СМИ в поддержке украинских нацистов.

Также бывший советник Кучмы Олег Соскин отметил, что всё больше стран выступает против поддержки украинской стороны в конфликте с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить