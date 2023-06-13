Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Экс-советник Кучмы Соскин: в Восточной Европе формируют коалицию стран против Зеленского

Короткая ссылка
Бывший советник Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что в Восточной Европе формируется коалиция стран против украинского лидера Владимира Зеленского.

«У Зеленского появляется очень много противников», — считает он.

Соскин отметил, что всё больше стран выступает против поддержки украинской стороны в конфликте с Россией. Так, «к Венгрии в ближайшем будущем, после выборов, присоединится Словакия».

По словам Соскина, если они создадут коалицию, то «будут Зеленского делить на ноль».

20 мая подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive написал, что украинской армии грозит та же катастрофа на фронте, что и лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру после попытки наступления во Франции в конце 1944 года.

Китайская газета Global Times сообщила, что Запад понимает, что Украина не сможет добиться победы на поле боя, и готовится к будущим переговорам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить