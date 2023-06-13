Бывший советник Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что в Восточной Европе формируется коалиция стран против украинского лидера Владимира Зеленского.

«У Зеленского появляется очень много противников», — считает он.

Соскин отметил, что всё больше стран выступает против поддержки украинской стороны в конфликте с Россией. Так, «к Венгрии в ближайшем будущем, после выборов, присоединится Словакия».

По словам Соскина, если они создадут коалицию, то «будут Зеленского делить на ноль».

20 мая подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive написал, что украинской армии грозит та же катастрофа на фронте, что и лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру после попытки наступления во Франции в конце 1944 года.

Китайская газета Global Times сообщила, что Запад понимает, что Украина не сможет добиться победы на поле боя, и готовится к будущим переговорам.